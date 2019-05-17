Лазарев рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на Евровидении, пожаловался на сильную работу кондиционеров, которые стали причиной его недомогания. Об этом он рассказал в субботу на пресс-конференции после второго полуфинала конкурса, передаёт РИА "Новости".

— У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже всё в порядке... Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас! — сказал артист.