Пт, 17.05.2019
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Ученые рассказали, что вызывает инсульт у мужчин, а что у женщин

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ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Главными факторами риска развития ишемического инсульта у российских мужчин являются атеросклероз, курение и алкоголизм, следует из исследования Национального исследовательского мордовского государственного университета. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на RT.

Помимо этого, существенное влияние на развитие проблем с кровообращением головного мозга у россиян оказывает также метаболический синдром — сочетание различных нарушений в работе организма, приводящих к ожирению, а также малоподвижный образ жизни.

У российских женщин же основными факторами риска развития ишемического инсульта являются сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия (аномально высокий уровень липидов в крови).

В то же время повышенное артериальное давление (гипертония) оказывает приблизительно одинаковое воздействие как на женский, так и на мужской организм. В исследовании также отмечается, что ишемический инсульт у молодых мужчин в России встречается гораздо чаще, чем у молодых женщин.

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