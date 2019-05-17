Ученые рассказали, что вызывает инсульт у мужчин, а что у женщин

Помимо этого, существенное влияние на развитие проблем с кровообращением головного мозга у россиян оказывает также метаболический синдром — сочетание различных нарушений в работе организма, приводящих к ожирению, а также малоподвижный образ жизни.

В то же время повышенное артериальное давление (гипертония) оказывает приблизительно одинаковое воздействие как на женский, так и на мужской организм. В исследовании также отмечается, что ишемический инсульт у молодых мужчин в России встречается гораздо чаще, чем у молодых женщин.