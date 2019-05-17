Как и зачем? После успеха России на «Евровидении» Филипп Киркоров оделся в цвета эстонского флага
Накануне прошла пресс-конференция артистов, удачно выступивших во втором полуфинале и прошедших в финал «Евровидения». Рядом с каждым из них могли быть и представители делегации страны. С Лазаревым был Киркоров.
Эдгар Гергель заметил, что Филипп Бедросович оделся в цвета эстонского флага и решил об этом спросить. Ответ удивительный!
А еще стало известно, что Россия выступит в первой половине финала, в отличие от Эстонии, нам досталось место во второй части.
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