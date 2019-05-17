Пт, 17.05.2019
Видео и фото: герцоги Сассекские сообщили о рождении первенца в Instagram. Британия и весь мир гуляют! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Евровидение
  • Как и зачем? После успеха России на «Евровидении» Филипп Киркоров оделся в цвета эстонского флага

Как и зачем? После успеха России на «Евровидении» Филипп Киркоров оделся в цвета эстонского флага
ВИДЕО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Накануне прошла пресс-конференция артистов, удачно выступивших во втором полуфинале и прошедших в финал «Евровидения». Рядом с каждым из них могли быть и представители делегации страны. С Лазаревым был Киркоров. 

Эдгар Гергель заметил, что Филипп Бедросович оделся в цвета эстонского флага и решил об этом спросить. Ответ удивительный!

А еще стало известно, что Россия выступит в первой половине финала, в отличие от Эстонии, нам  досталось место во второй части. 

Скорее смотрите!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ