Певица МакSим возвращается на сцену после аварии

В течение целого месяца поклонники переживали за самочувствие певицы МакSим. 23 апреля директор звезды сообщила, что ее подопечная попала в автомобильную аварию, когда спешила в аэропорт. 35-летняя Марина Абросимова получила многочисленные травмы, и поэтому провела несколько недель под присмотром врачей.

Теперь, когда самое страшное осталось позади, артистка решила вернуться на сцену. Представитель МакSим рассказала, что ее первый концерт после длительного перерыва состоится в Ташкенте 25 мая. Врачи разрешили Марине начать работать, поэтому сейчас она готовится к выступлению.

«Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До встречи», — сообщила директор певицы Маргарита Соколова.

Напомним, что из-за автомобильной аварии Абросимовой пришлось отменить сразу несколько выступлений, но ее поклонники отнеслись к переменам в гастрольном графике с пониманием. Фанаты желали МакSим скорейшего выздоровления, и теперь они надеются, что артистка посетит те города, которые ранее были в программе тура.

Сейчас на официальном сайте звезды имеется информация лишь об осенних и зимних гастролях Марины. В сентябре и октябре певица выступит сразу в четырех городах Германии, а также посетит Сибирь и Краснодарский край.

Сама Марина воздерживается от комментариев по поводу своего самочувствия. Лишь 30 апреля Абросимова вышла на связь с поклонниками, поблагодарив их за поддержку.

«Спасибо за подарки, сделанные вашими руками. Я обязательно найду время их принять и обнять каждого. Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания врачей и иду на поправку. Все еще болит голова, держится температура, но с каждым днем мне становится лучше. Скучаю», — рассказывала ранее артистка.