Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Телеканал принял решение провести специальный выпуск шоу, но не уточняет, будет ли повторное голосование, передает Ведомости.
«Первый канал» в связи с обнаружением накрутки голосов решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе телеканала. 24 мая телеканал проведет специальный выпуск шоу в прямом эфире с участием всех финалистов. Однако, в релизе телеканала не сказано, будет ли проводиться повторное голосование.
«Задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», — сказано в заявлении.
Решение принято после того, как специалисты Group-IB обнародовали промежуточные результаты проверки, обнаружившей факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников — Микеллы Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Абрамова набрала 56,5% голосов телезрителей. Уже на следующий день Первый канал объявил о проверке из-за «некоторых аномальностей» при голосовании. За все сезоны проекта «Голос» канал впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования, заявлял гендиректор Первого канала Константин Эрнст.