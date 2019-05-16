Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

«Первый канал» в связи с обнаружением накрутки голосов решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе телеканала. 24 мая телеканал проведет специальный выпуск шоу в прямом эфире с участием всех финалистов. Однако, в релизе телеканала не сказано, будет ли проводиться повторное голосование.

«Задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», — сказано в заявлении.

Решение принято после того, как специалисты Group-IB обнародовали промежуточные результаты проверки, обнаружившей факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников — Микеллы Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.