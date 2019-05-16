Юлия Барановская объяснила, почему ее привлекают только богатеи

33-летняя телеведущая Юлия Барановская призналась, что после расставания с футболистом Андреем Аршавиным ее сердце продолжает оставаться свободным. Красотка объясняет, что у нее очень высокие требования к потенциальным кандидатам. В первую очередь речь идет о финансовом вопросе — ведущая не воспринимает мужчин, которые не смогут обеспечить ей роскошную жизнь. Любой потенциальный кандидат на сердце Барановской должен будет серьезно раскошелиться.

«Я не феминистка, и считаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Скажем так, у меня есть определенный уровень жизни, и я не хотела бы его перестраивать под мужчину, потому что водить его за собой, за свой счет или за счет своих друзей, я не хочу. У меня очень много друзей, которые гораздо обеспеченнее, чем я. И они дают мне возможность куда-то приехать, что-то новое посмотреть, а я не хочу его таскать за собой и чувствовать себя неловко. Это точно не моя история», — призналась Барановская.

Телеведущая добавила, что она живет по принципу «ты лучше будь один, чем вместе с кем попало». Именно поэтому она до сих пор не нашла замену Аршавину. Однако на одиночество Барановская не жалуется — есть мужчины, с которыми она может приятно провести время.