Какие вещи в доме приносят удачу знакам Зодиака

Порой невезение становится частым гостем, и в таком случае прежде всего стоит внимательно осмотреть свой дом. Не исключено, что в нем есть вещи, блокирующие удачу и не позволяющие позитивной энергетике проникать в жилище. Кроме того, каждому знаку Зодиака стоит расположить у себя в доме вещицу, приносящую удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют также обратиться к действенным заговорам, которые помогут очистить помещение от отрицательной энергетики, заменив ее позитивными потоками.

Овен

Овны кажутся самодостаточными и уверенными в себе личностями, однако порой им не хватает обычного тепла и любви. Им стоит держать дома фотографию близких людей, общение с которыми приносит Овнам радость. Совместные фото будут предпочтительнее, ведь они несут мощный заряд положительной энергетики, привлекающей удачу.

Телец

Тельцам стоит хранить в доме вещицу, связанную с удачным моментом жизни. Это может быть счастливая ручка, предмет одежды, брелок от ключей. Такая вещь будет возвращать Тельцу уверенность в себе и привлечет удачу. Ведь известно, что приятные воспоминания притягивают в жизнь всё самое лучшее.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют приобрести двойную статуэтку, соединяющую в себе противоположные стихии. Это может быть огонь и лед, Инь и Ян, а также белый и черный коты. Можно разместить на видном месте картину с такими символами. Подобные вещи помогут Близнецам сохранять гармонию внутри себя, тем самым привлекая удачу.

Рак

Чувствительным Ракам лучше всего поставить дома миниатюрный фонтан или фигурку золотой рыбки в искусственном аквариуме. Эти вещи помогут успокоиться и настроиться на успех. Каждый такой предмет станет личным талисманом удачи.

Лев

Львам для привлечения удачи стоит обратить внимание на предметы, символизирующие силу воли. Это может быть статуэтка спортсмена, боксерская перчатка, фигурка красивого скакуна. Также им можно украсить жилище яркими красными фонариками. Такие вещи помогут Львам избавиться от скрытых комплексов и привлекут везение.

Дева

Девам порой не хватает драйва, ведь большую часть жизненных сил они тратят на работу, которую выполняют идеально. Даже дома они не могут расслабиться, пока не наведут идеальный порядок. Им стоит приобрести фигурку или картину с изображением факира, выпускающего пламя. Такой талисман будет напоминанием о том, что в жизни есть много всего необычного, на что стоит хотя бы посмотреть. Этот предмет будет притягивать удачу в дом Дев.

Весы

Весам часто не хватает творчества. Для привлечения удачи им можно приобрести театральную маску или веер, музыкальный инструмент, картину или постер с изображением выступления знаменитостей. Любой из этих предметов поможет раскрыть врожденные, но дремлющие таланты, а также притянуть в дом везение.

Скорпион

Скорпионам везет довольно часто, поэтому в какой-то момент они могут позабыть о том, что капризная фортуна не терпит пренебрежительного отношения. В рабочем кабинете или на видном месте в доме Скорпионам стоит расположить картину с изображением четырехлистного клевера и подковы или соответствующие фигурки. Предметы можно найти самостоятельно и поместить в красивую рамку под стекло. Такая картина будет напоминанием о том, что удачу порой нужно заслужить трудом.

Стрелец

Стрельцам часто не хватает похвалы, поэтому они могут забросить работу, не довести до конца гениальный проект. Им для личной уверенности и привлечения удачи стоит оформить небольшой уголок славы. Расположенные в нем кубки, медали, грамоты или просто открытки с теплыми словами поддержки обязательно помогут привлечь везение.

Козерог

Козероги на самом деле не столь упрямы, как говорит о них молва. Им свойственно изменяться, находить новые увлечения, неустанно развиваться в разных направлениях. Привлечь удачу в дом они смогут с помощью простой вещицы: натурального минерала, подобранного по дате рождения . Он и будет лучшим талисманом для Козерогов. Водолей

Любознательным Водолеям из-за невнимательности часто приходится сталкиваться с препятствиями на пути к цели. Им на помощь придет талисман в виде фигурки белого голубя. Он поможет сохранить душевное равновесие, убережет от неприятностей и привлечет в дом удачу.

Рыбы