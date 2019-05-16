Не пропустите! Музыкант-виртуоз Игорь Растеряев выступит в Таллинне

Игорь Растеряев стал одним из немногих современных поэтов и исполнителей, которым удаётся гармонично сочетать серьезные, высокие темы с оригинальной, но в то же время, доступной каждому, формой изложения.

В песнях Игоря – вопросы житейских сложностей стоят рядом с сюжетами из российской истории, военно-патриотические темы уживаются с залихватскими «плясовыми», здесь нашлось место и размышлениям о насущном, о мечтах и даже о смерти.

Широкая русская душа человека наблюдательного и талантливого может творить чудеса, ложась на незамысловатые, казалось бы, мелодии и вплетаясь в цепляющие тексты. Заставляет не только подпеть, но и задуматься; а задумавшись, - хлопнуть да притопнуть, потому что оптимизм вопреки всему – вечная и неизменная основа творчества Игоря Растеряева.