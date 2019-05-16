Ким Кардашян в белом обтягивающем комбинезоне оседлала коня в поле

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно стала матерью в четвертый раз, в романтическом образе снялась в рекламе.

На днях знаменитость представила свадебную коллекцию косметики собственного бренда KKWBEAUTY под названием Mrs. West Collection.

В коллекцию, упаковка которой украшена свадебным снимком Ким, вошли палетка теней из шести оттенков, нюдова помада, карандаш и блеск для губ и хайлайтер и румяна.

Однако для большего успеха Ким, как обычно, сама стала лицом коллекции и снялась в рекламной кампании, несколькими фотографиями из которой поделилась в Instagram.

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На снимках светская львица в белом обтягивающем комбинезоне элегантно позирует в поле, сидя верхом на белом коне.