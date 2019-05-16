Чт, 16.05.2019
«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ким Кардашян в белом обтягивающем комбинезоне оседлала коня в поле

Ким Кардашян в белом обтягивающем комбинезоне оседлала коня в поле
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

kim kardashian

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Звезда снялась в рекламе собственного косметического бренда. 

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно стала матерью в четвертый раз, в романтическом образе снялась в рекламе.

На днях знаменитость представила свадебную коллекцию косметики собственного бренда KKWBEAUTY под названием Mrs. West Collection.

В коллекцию, упаковка которой украшена свадебным снимком Ким, вошли палетка теней из шести оттенков, нюдова помада, карандаш и блеск для губ и хайлайтер и румяна. 

Однако для большего успеха Ким, как обычно, сама стала лицом коллекции и снялась в рекламной кампании, несколькими фотографиями из которой поделилась в Instagram. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

На снимках светская львица в белом обтягивающем комбинезоне элегантно позирует в поле, сидя верхом на белом коне.

Звезда также сообщила, что коллекция приурочена к пятой годовщине ее свадьбы с Канье Уэстом, которую они празднуют в этом месяце. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ