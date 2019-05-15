Принц Гарри поделился впечатлениями о первых днях отцовства
6 мая герцог и герцогиня Сассекские стали родителями - на свет появился их первенец. Правнук королевы Великобритании Елизаветы II получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. На днях принц Гарри рассказал, как чувствует себя в роли отца.
Уже больше недели принц Гарри и Меган Маркл нянчат своего малыша. Герцогиня сейчас находится в декрете и не появляется а публике, а вот ее супруг продолжает активно исполнять обязанности представителя королевской семьи. На днях принц посетил Оксфордскую детскую клинику, где встретился с больными детьми и их родителями.
«Гарри спросил у меня, закончился ли у нас капризный период, который обычно длится у младенцев первые десять недель. Он признался, что
уже привык к тому, что является отцом, а заботы о малыше Арчи стали обычным для его семьи занятием. Принц добавил, что не представляет, как они раньше жили без ребенка»,
- рассказала одна из женщин, присутствовавшая на встрече с герцогом Сассекским.
Напомним, через несколько дней после родов Меган и Гарри представили миру своего первенца. Затем в официальном Instagram-аккаунте королевской пары молодая мама разместила трогательное фото сына, приуроченное ко Дню матери. Когда королевская семья опубликует новые снимки малыша, неизвестно, однако предполагается, что в следующий раз Арчи появится на публике в день крестин через пару месяцев.