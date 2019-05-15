Принц Гарри поделился впечатлениями о первых днях отцовства

Уже больше недели принц Гарри и Меган Маркл нянчат своего малыша. Герцогиня сейчас находится в декрете и не появляется а публике, а вот ее супруг продолжает активно исполнять обязанности представителя королевской семьи. На днях принц посетил Оксфордскую детскую клинику, где встретился с больными детьми и их родителями.

«Гарри спросил у меня, закончился ли у нас капризный период, который обычно длится у младенцев первые десять недель. Он признался, что

уже привык к тому, что является отцом, а заботы о малыше Арчи стали обычным для его семьи занятием. Принц добавил, что не представляет, как они раньше жили без ребенка»,

- рассказала одна из женщин, присутствовавшая на встрече с герцогом Сассекским.