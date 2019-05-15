Чт, 16.05.2019
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Анастасии Волочковой потребовалась медицинская помощь за границей

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Звезда повредила ногу. Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что из-за этого ей пришлось обратиться в местную клинику на Мальдивах, где ей быстро помогли.

Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Звезда охотно делится фотографиями в бикини и демонстрирует фирменные шпагаты. Однако в этот раз отдых балерины был омрачен небольшой травмой. Анастасия повредила ступню ноги, у нее хлестала кровь. Анастасия долго терпела боль, но ей пришлось все-таки отправиться ко врачу.

«Ну, без приключений моя жизнь невозможна! Слава Богу, на нашем острове есть прекрасный доктор спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», — поделилась Анастасия.

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