Анастасии Волочковой потребовалась медицинская помощь за границей

Звезда повредила ногу. Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что из-за этого ей пришлось обратиться в местную клинику на Мальдивах, где ей быстро помогли.
Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Звезда охотно делится фотографиями в бикини и демонстрирует фирменные шпагаты. Однако в этот раз отдых балерины был омрачен небольшой травмой. Анастасия повредила ступню ноги, у нее хлестала кровь. Анастасия долго терпела боль, но ей пришлось все-таки отправиться ко врачу.
«Ну, без приключений моя жизнь невозможна! Слава Богу, на нашем острове есть прекрасный доктор спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», — поделилась Анастасия.