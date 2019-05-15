Анастасии Волочковой потребовалась медицинская помощь за границей

«Ну, без приключений моя жизнь невозможна! Слава Богу, на нашем острове есть прекрасный доктор спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», — поделилась Анастасия.