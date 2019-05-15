Врачи рекомендуют: перед отпуском стоит сесть на диету

Для того чтобы избежать длительной и тяжелой акклиматизации в другой стране, врачи советуют перейти на диету за три недели до поездки. Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники №220 Департамента здравоохранения Москвы и обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов посоветовал отказаться от жирного, жареного и сладкого.

Проблем с акклиматизацией поможет избежать диета в течение двух-трёх недель до поездки с ограничением жирной, жареной пищи, кондитерских изделий. Такой режим питания поможет очистить организм от шлаков, сбросить лишние килограммы,

Также врач рекомендовал расширить физическую нагрузку, хотя бы регулярно по утрам делать зарядку. Кроме того, налегать на витамины в виде овощей и фруктов. Можно употреблять и витаминные комплексы, но после консультации с врачом.