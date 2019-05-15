Врачи рекомендуют: перед отпуском стоит сесть на диету

Также специалисты напоминают, что стоит провести вакцинацию от распространенных в стране пребывания заболеваний.
Для того чтобы избежать длительной и тяжелой акклиматизации в другой стране, врачи советуют перейти на диету за три недели до поездки. Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники №220 Департамента здравоохранения Москвы и обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов посоветовал отказаться от жирного, жареного и сладкого.
Проблем с акклиматизацией поможет избежать диета в течение двух-трёх недель до поездки с ограничением жирной, жареной пищи, кондитерских изделий. Такой режим питания поможет очистить организм от шлаков, сбросить лишние килограммы,
— заявил Фролов агентству городских новостей "Москва".
Также врач рекомендовал расширить физическую нагрузку, хотя бы регулярно по утрам делать зарядку. Кроме того, налегать на витамины в виде овощей и фруктов. Можно употреблять и витаминные комплексы, но после консультации с врачом.