Родные Жанны Фриске вернули часть средств, собранных на ее лечение

«Русфонд» все еще ждет полного возврата денег. Деньги, полученные от должников фонд планирует направить на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга. Благотворители, участвовавшие в акции помощи певице Жанне Фриске, имеют возможность обратиться в фонд и попросить возврат денег в течение двух недель.

«Русфонд» подал в суд на родственников Жанны в 2017 году. Певица получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть деньги, которые не были потрачены. Пока артистка еще была жива, фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После того, как певица скончалась родные отказались вернуть деньги, которые не пошли на лечение. Документы, которые подтверждают оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они так и не показали.