Родные Жанны Фриске вернули часть средств, собранных на ее лечение

В благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» вернули 7,98 миллиона рублей. Эти деньги ранее были собраны на лечение артистки Жанны Фриске, передает Lenta со ссылкой на сайт фонда.
Это треть суммы, которую родственники певицы обязаны были вернуть согласно решению суда. Сумма общего долга составляет 21,6 миллиона рублей.
Как сообщили в организации, первую часть долга фонд получил в результате реализации имущества, которое досталось по наследству родным Фриске.
«Русфонд» все еще ждет полного возврата денег. Деньги, полученные от должников фонд планирует направить на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга. Благотворители, участвовавшие в акции помощи певице Жанне Фриске, имеют возможность обратиться в фонд и попросить возврат денег в течение двух недель.
«Русфонд» подал в суд на родственников Жанны в 2017 году. Певица получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть деньги, которые не были потрачены. Пока артистка еще была жива, фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После того, как певица скончалась родные отказались вернуть деньги, которые не пошли на лечение. Документы, которые подтверждают оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они так и не показали.
Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга