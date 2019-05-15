Чт, 16.05.2019
«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Это шокирует: Бритни Спирс призналась, кто насильно удерживал ее в психиатрической больнице

Это шокирует: Бритни Спирс призналась, кто насильно удерживал ее в психиатрической больнице

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Britney Spears

ФОТО: F. Sadou/SIPA / F. Sadou/SIPA

Бритни Спирс рассказала всю правду о ее пребывании в рехабе, пишет Viva.

В прошлом месяце Бритни Спирс оказалась в психиатрической больнице. Сообщалось, что певица попала туда в связи с нервным срывом, который возник из-за проблем со здоровьем у ее отца. Однако тогда поклонники звезды заподозрили, что Бритни удерживают в рехабе насильно. И несмотря на заявление селебрити, что с ней все нормально, фанаты начали флешмоб в поддержку Спирс #FreeBritney. А на днях стало известно, что беспокойство поклонников не было беспочвенным.

Так, как удалось выяснить журналистам, в суде Бритни призналсь, что находилась в психиатрической больнице не по собственной воле. По словам селебрити, в медицинском учереждении ее насильно удерживал ее же отец. Более того, мужчина настаивал на том, чтобы Спирс принимала препараты.

ФОТО: PA / PA Wire/PA Images

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ