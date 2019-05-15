Это шокирует: Бритни Спирс призналась, кто насильно удерживал ее в психиатрической больнице

В прошлом месяце Бритни Спирс оказалась в психиатрической больнице. Сообщалось, что певица попала туда в связи с нервным срывом, который возник из-за проблем со здоровьем у ее отца. Однако тогда поклонники звезды заподозрили, что Бритни удерживают в рехабе насильно. И несмотря на заявление селебрити, что с ней все нормально, фанаты начали флешмоб в поддержку Спирс #FreeBritney. А на днях стало известно, что беспокойство поклонников не было беспочвенным.