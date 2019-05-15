Бикини-модель два года не может найти себе парня, и всему виной ее внешность...

Встречаться с парнями, которые сидят на сайтах знакомств, — все равно что ходить по минному полю. Дженна утверждает, что на ее внешность клюют мужчины, поверхностно относящиеся к свиданиям и неготовые к серьезным отношениям. А вот хороших парней ее красота якобы отпугивает — и они даже не рискуют завести с ней диалог.

Между тем свидания, которые организуют для модели друзья, тоже приносят только разочарования. Она пожаловалась, что как-то раз оказалась на свидании с полицейским, который за несколько часов до этого оштрафовал ее за неправильную парковку.

Дженна утверждает, что местные простые парни — тоже не для нее. Она бикини-модель с превосходными физическими данными и десятком татуировок, в мужья ей сгодится как минимум какой-нибудь крутой рокер, а не рядовой полицейский. Список требований к избраннику у девушки длинный.

Мне нравятся хорошо выглядящие, татуированные парни, которые регулярно ходят в спортзал. Мой партнёр должен обладать яркой индивидуальностью, иметь творческий потенциал и не быть поверхностным,

- говорит она.