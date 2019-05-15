Чт, 16.05.2019
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  • Огонь! Русскую красотку из Эстонии выбрали девушкой Playboy

Огонь! Русскую красотку из Эстонии выбрали девушкой Playboy
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Veronika Klimovits valiti Playboy aasta Playmate’iks.

ФОТО: Instagram

Одна из старейших и бережно хранимых традиций всемирно известного мужского журнала Playboy – выбор самой сексуальной девушки года Playmate of the year. В этом году выбор пал на 29-летнюю уроженку Эстонии Веронику Климович!

На звание «Девушка года Playboy 2018» от немецкой версии журнала претендовали 12 девушек, среди которых была Вероника. 

Родилась Вероника в Эстонии, однако, когда ей было 9 лет, семья девушки переехала в Берлин. Работает она в сфере красоты, а вот модельную карьеру начала строить около семи лет назад. 

По информации немецкого журнала, победительница не сразу смогла поверить в то, что читатели назвали ее своей любимицей. Теперь ей нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к титулу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Veronika Klimovits (@veronika_klimovits) on

По словам 29-летней Виктории, теперь у нее в планах участие в телешоу, таких как «Танцы со звездами», «Celebrity Shopping Queen» (формат шоу, в котором знаменитости получают деньги на шопинг, а потом оценивают образы друг друга), или «Ужин на пятерых». Упомянула она и о более личных планах: путешествия и создание семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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