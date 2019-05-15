Огонь! Русскую красотку из Эстонии выбрали девушкой Playboy

На звание «Девушка года Playboy 2018» от немецкой версии журнала претендовали 12 девушек, среди которых была Вероника.

Родилась Вероника в Эстонии, однако, когда ей было 9 лет, семья девушки переехала в Берлин. Работает она в сфере красоты, а вот модельную карьеру начала строить около семи лет назад.

По информации немецкого журнала, победительница не сразу смогла поверить в то, что читатели назвали ее своей любимицей. Теперь ей нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к титулу.