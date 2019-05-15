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Меган Маркл и принц Гарри поделились новой фотографией своего первенца

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Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex, present their baby son to the World at Windsor Castle, Windsor, Berkshire, UK, on the 8th May 2019. Picture by Dominic Lipinski/WPA-Pool//GEORGEROGERS_ROGERS768/1905081610/Credit:Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA/1905081613

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

Герцог и герцогиня Суссекские выложили в Instagram новый снимок своего малыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фотографии запечатлены ножки маленького Арчи на фоне цветов незабудки, которые очень любила покойная принцесса Диана.

В описании к фотокарточке супружеская чета поздравила женщин с Днем матери.

«Отдавая дань уважения всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим... мы чтим и поздравляем каждую из вас», — отмечается в сообщении.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. О том, что пара ждет первенца, стало известно осенью прошлого года. Малыш появился на свет 6 мая. В качестве поздравления компания Disney подарила Гарри и Меган короткометражный мультфильм.

Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, СМИ узнали, что такое имя он якобы получил в честь любимого кота Маркл.

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