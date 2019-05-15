Меган Маркл и принц Гарри поделились новой фотографией своего первенца

На фотографии запечатлены ножки маленького Арчи на фоне цветов незабудки, которые очень любила покойная принцесса Диана.

В описании к фотокарточке супружеская чета поздравила женщин с Днем матери.

«Отдавая дань уважения всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим... мы чтим и поздравляем каждую из вас», — отмечается в сообщении.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. О том, что пара ждет первенца, стало известно осенью прошлого года. Малыш появился на свет 6 мая. В качестве поздравления компания Disney подарила Гарри и Меган короткометражный мультфильм.