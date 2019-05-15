Долина, Панайотов и другие знаменитости записали видео в память об умершей Началовой

Спустя два месяца после смерти певицы Юлии Началовой ее дочь Вера и отец Виктор Началов записали трогательное видео, на котором Лариса Долина, Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие знаменитости исполнили свою версию полюбившегося слушателям хита артистки «Герой не моего романа».

Юлия Началова исполнила эту песню в 1997 году в возрасте 16 лет. С тех пор хит стал практически визитной карточкой певицы.

«Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце», – прокомментировала видео в своем Instagram пресс-секретарь и подруга артистки Анна Исаева.