Долина, Панайотов и другие знаменитости записали видео в память об умершей Началовой
В память о певице известные артисты выпустили свою версию ее композиции.
Спустя два месяца после смерти певицы Юлии Началовой ее дочь Вера и отец Виктор Началов записали трогательное видео, на котором Лариса Долина, Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие знаменитости исполнили свою версию полюбившегося слушателям хита артистки «Герой не моего романа».
Юлия Началова исполнила эту песню в 1997 году в возрасте 16 лет. С тех пор хит стал практически визитной карточкой певицы.
«Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце», – прокомментировала видео в своем Instagram пресс-секретарь и подруга артистки Анна Исаева.
Подписчики Исаевой выразили признательность за то, что артисты бережно хранят память об ушедшей из жизни певицы.