Чт, 16.05.2019
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  • Долина, Панайотов и другие знаменитости записали видео в память об умершей Началовой

Долина, Панайотов и другие знаменитости записали видео в память об умершей Началовой
До слез...

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Юлия Началова

ФОТО: AFP / Scanpix

В память о певице известные артисты выпустили свою версию ее композиции.

Спустя два месяца после смерти певицы Юлии Началовой ее дочь Вера и отец Виктор Началов записали трогательное видео, на котором Лариса Долина, Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие знаменитости исполнили свою версию полюбившегося слушателям хита артистки «Герой не моего романа».

Юлия Началова исполнила эту песню в 1997 году в возрасте 16 лет. С тех пор хит стал практически визитной карточкой певицы.

«Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце», – прокомментировала видео в своем Instagram пресс-секретарь и подруга артистки Анна Исаева.

Подписчики Исаевой выразили признательность за то, что артисты бережно хранят память об ушедшей из жизни певицы.

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