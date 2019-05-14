Первый полуфинал «Евровидения 2019»: подробности грандиозного шоу

Первый полуфинал Евровидения 2019 состоится в Израиле сегодня, 14 мая. Узнайте интересные подробности предстоящего шоу, появившиеся на официальном сайте Евровидения 2019.

Откроет шоу победительница «Евровидения 2018» Нетта Барзилай со специальной версией своей победной песни Toy. Артистка откроет конкурс в Тель-Авиве с командой танцоров, выступающих в тех же нарядах, что и на Евровидении в прошлом году.

Кроме того, во время интервального акта на сцене появится победительница «Евровидения» в 1998 году Дана International. Она споет свою собственную версию песни Bruno Mars – Just The Way You Are.

Ведущими стали топ-модель Бар Рафаэли, телеведущие Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.

В первом полуфинале выступят 17 участников, и только 10 из них сумеют пройти в финал, который состоится в субботу, 18 мая.

Кипр – Tamta - Replay Черногория – D mol - Heaven Финляндия – Darude feat. Себастьян Рейман - Look Away Польша – Тулия - Fire of Love Словения – Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi Чехия – Lake Malawi – Friend Of A Friend Венгрия – Joci Pаpa - Az Еn Apаm Беларусь – ZENA - Like It Сербия – Nevene Bozovic - Kruna Бельгия – Элиот - Wake Up Грузия – Ото Немсадзе - Keep On Going Австралия – Кейт Миллер - Zero Gravity Исландия – Hatari - Hatrið mun sigra Эстония – Виктор Крон - Storm Португалия – Конан Осирис - Telemoveis Греция – Katerine Duska - Better Love Сан-Марино – Serhat - Say Na Na Na

Кроме того, в первом полуфинале примут участие и 3 артиста, которые автоматически попали в финал: Билал Хассани из Франции, Мики из Испании и представитель Израиля – Коби Марими.