Популярная блогер-путешественница внезапно умерла
Популярная тревел-блогер Рейчел Джонс скончалась в возрасте 29 лет. Сообщение о внезапной смерти путешественницы размещено на странице ее блога Hippie in Heels в Facebook.
«С большой грустью мы вынуждены написать, что Рейчел умерла. Это стало огромным шоком для всех нас», - говорится в посте, авторы которого подписались как Бен, Джефф, Карла и Тревис. О причинах произошедшего они не сообщили.
Друзья Джонс пообещали, что они переформатируют ее популярный блог в сообщество, в котором все подписчики смогут делиться опытом путешествий, излагать свои мысли, писать отзывы.
Как указано на персональном сайте Рейчел,
она училась в Университете штата Огайо на медсестру и почти год проработала в кардиологическом отделении больницы, однако решила посвятить свою жизнь путешествиям.
В течение нескольких лет она жила на Гоа. 9 июня ей исполнилось бы 30 лет.
На своем сайте Hippie in Heels и в блогах в Facebook и в Instagram девушка активно призывала подписчиков исследовать мир. Число ее постоянных читателей превышает 100 тысяч человек.