Вт, 14.05.2019
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Популярная блогер-путешественница внезапно умерла
За месяц до тридцатилетия!

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ФОТО: facebook.com/hippieinheelsblog

Популярная тревел-блогер Рейчел Джонс скончалась в возрасте 29 лет. Сообщение о внезапной смерти путешественницы размещено на странице ее блога Hippie in Heels в Facebook.

«С большой грустью мы вынуждены написать, что Рейчел умерла. Это стало огромным шоком для всех нас», - говорится в посте, авторы которого подписались как Бен, Джефф, Карла и Тревис. О причинах произошедшего они не сообщили.

Друзья Джонс пообещали, что они переформатируют ее популярный блог в сообщество, в котором все подписчики смогут делиться опытом путешествий, излагать свои мысли, писать отзывы.

Как указано на персональном сайте Рейчел,

она училась в Университете штата Огайо на медсестру и почти год проработала в кардиологическом отделении больницы, однако решила посвятить свою жизнь путешествиям.

В течение нескольких лет она жила на Гоа. 9 июня ей исполнилось бы 30 лет.

На своем сайте Hippie in Heels и в блогах в Facebook и в Instagram девушка активно призывала подписчиков исследовать мир. Число ее постоянных читателей превышает 100 тысяч человек.

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