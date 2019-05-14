В Таллине на вечеринке «BurЖуй proжект» выступит певица Юлия Беретта

В этот день ожидается множество гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Риги и нашей столицы.

Программа вечера начнется с показа коллекции от украинского дизайнера Алены Демченко. Далее музыкальное настроение своим сетoм поднимет трижды номинированный как самый лучший диджей России - Денис Агамиров. Помимо диджей-сета, Денис впервые представит публике свой сольный альбом и авторские песни.

Изюминкой мероприятия станет сольный концерт певицы, актрисы, музыканта и композитора, продюсера и «золотого голоса» легендарной и популярной в 90-х годах группы «Стрелки» – Юлии Беретты. Юля исполнит как самые популярные хиты «Cтрелок», так и презентует свои новые сольные песни.

Музыкальным сюрпризом праздничной ночи станет группа “Братья Чесноки” и диджей-сет от талантливого музыканта и одного из основателей детского музыкального проекта “LasteHääl” - Andy Malex.