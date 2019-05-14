Полный неадекват: Павел Прилучный вскрыл чужое авто и уснул там

«Я просто не понимаю, как можно было попасть в закрытую тачку и уснуть в ней», — говорил женщина, которая сняла видео. «Но как-то, вероятно, можно», — отвечает артист, который явно находится в неадекватном состоянии. Хозяйка потребовала от Прилучного немедленно покинуть автомобиль. Однако за время видеосъемки актер отказывался это делать под странными предлогами. «Я жду, пока вы выйдете!» — недоумевает соседка. «Да, конечно, я сейчас выйду из автомобиля. Сейчас, одну минут буквально», — отвечает ей Прилучный.

Как сообщает Lenta.Ru, первоначально видео было отправлено в мессенджере WhatsApp в чате жильцов дома, у которого и стоял автомобиль. Его участники довольно быстро определили, что фигурантом записи является именно актер Прилучный. Тогда было решено предать инцидент огласке. Женщина рассказала, что она не вызвала полицию только потому, что очень торопилось. Сам Прилучный пока никак не прокомментировал инцидент. Добавим, что летом прошлого года он попадал в больницу из-за невроза.