Вс, 19.05.2019
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Прямая трансляция: следите за финалом «Евровидения», Эстония и Россия борются за победу
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Виктор Кроне в финале Евровидения.

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

И в этом году журналисты портала Limon.ee находятся в самом центре событий - в жарком Израиле, где в эти дни проходит песенный конкурс «Евровидение». Эдгар Гергель прибыл сюда в среду, после триумфального прохождения Виктора Крона в финал конкурса.

Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве, и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. До самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное. 

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