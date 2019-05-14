Прямая трансляция: следите за финалом «Евровидения», Эстония и Россия борются за победу
И в этом году журналисты портала Limon.ee находятся в самом центре событий - в жарком Израиле, где в эти дни проходит песенный конкурс «Евровидение». Эдгар Гергель прибыл сюда в среду, после триумфального прохождения Виктора Крона в финал конкурса.
Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве, и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. До самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное.
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