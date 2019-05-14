Limon в Тель-Авиве: уже сегодня мы узнаем, пройдет ли Эстония в финал «Евровидения»

Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. С сегодняшнего дня и до самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное. Скоро вас будут ждать яркие репортажи интервью из Тель-Авива, которые приготовит Эдгар Гергель.