Вт, 14.05.2019
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  • Limon в Тель-Авиве: уже сегодня мы узнаем, пройдет ли Эстония в финал «Евровидения»

Limon в Тель-Авиве: уже сегодня мы узнаем, пройдет ли Эстония в финал «Евровидения»
Активным комментаторам - призы!

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ФОТО: Промо

И в этом году журналисты портала Limon.ee находятся в самом центре событий - в жарком Израиле, где в эти дни проходит песенный конкурс «Евровидение». 

Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. С сегодняшнего дня и до самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное. Скоро вас будут ждать яркие репортажи интервью из Тель-Авива, которые приготовит Эдгар Гергель. 

ФОТО: Промо

Наиболее важные даты, когда мы ждем всех читателей для участия в совместном просмотре и комментировании конкурса на www.limon.ee прямо в этом материале. 

I полуфинал: 14 мая в 21:30 

II полуфинал: 16 мая в 21:30

Финал: 18 мая в 21:30

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