Limon в Тель-Авиве: сегодня вечером Россия накричит на Европу, оценят ли это в Израиле?!
И в этом году журналисты портала Limon.ee находятся в самом центре событий - в жарком Израиле, где в эти дни проходит песенный конкурс «Евровидение». Эдгар Гергель прибыл сюда в среду, после триумфального прохождения Виктора Кроне в финал конкурса.
Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве, и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. До самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное. .
Наиболее важные даты, когда мы ждем всех читателей для участия в совместном просмотре и комментировании конкурса на www.limon.ee прямо в этом материале.
I полуфинал: 14 мая в 21:30
II полуфинал: 16 мая в 21:30
Финал: 18 мая в 21:30
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