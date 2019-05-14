Сб, 18.05.2019
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  • Limon в Тель-Авиве: финал уже сегодня! Следите за самыми яркими моментами «Евровидения»

Limon в Тель-Авиве: финал уже сегодня! Следите за самыми яркими моментами «Евровидения»
Фото и видео!

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Стиг Ряста и Виктор Кроне

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube’i videost

И в этом году журналисты портала Limon.ee находятся в самом центре событий - в жарком Израиле, где в эти дни проходит песенный конкурс «Евровидение». Эдгар Гергель прибыл сюда в среду, после триумфального прохождения Виктора Крона в финал конкурса.

Для вас мы будем оперативно рассказывать о происходящем в Тель-Авиве, и вы первыми узнаете о судьбе Эстонии, России и других стран на песенном конкурсе. До самого конца конкурса мы будем показывать важное и интересное. 

ФОТО: Промо

Наиболее важные даты, когда мы ждем всех читателей для участия в совместном просмотре и комментировании конкурса на www.limon.ee прямо в этом материале. 

I полуфинал: 14 мая в 21:30 

II полуфинал: 16 мая в 21:30

Финал: 18 мая в 21:30

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