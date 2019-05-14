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Племянник Меган Маркл пострадал в пьяной драке

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Меган Маркл

ФОТО: PA Pictures/Scanpix

Племянник Меган Маркл снова оказался в эпицентре скандала. Тайлер Дули принял участие в массовой драке, после чего получил травму ноги. Сам родственник герцогини Сассекской пока не дает комментариев о произошедшем, пишет Стархит.

Поклонники Меган Маркл уже давно привыкли к скандальным проделкам ее родственников. Сестра герцогини Саманта регулярно высказывается о ней в негативном ключе, а отец бывшей актрисы неоднократно обвинял ее в равнодушии. Теперь же героем криминальной хроники стал племянник жены принца Гарри, который принял участие в массовой драке.

Потасовка произошла около недели назад возле одного из баров Орегона. Племянник Маркл Тайлер Дули развлекался в компании друзей, а потом был втянут в драку, участие в которой принимало 15-20 человек. В результате столкновения с неизвестными родственник Меган сломал лодыжку.

Журналистам удалось получить доступ к видео, на котором запечатлена драка. По ходу ролика можно заметить, что Тайлер пытался покинуть место происшествия, но из-за серьезной травмы не смог этого сделать. В результате, племянника герцогини Сассекской задержала полиция, а после его доставили в больницу на машине скорой помощи.

«Он кричал врачам, что у него есть Rolex и он может заплатить за лечение», — рассказал один из очевидцев происшествия.
 
Тайлер Дули и раньше привлекал внимание журналистов. За несколько недель до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри племянник бывшей актрисы заявил, что собирается создать новый сорт запрещенного вещества. Наркотики он планировал назвать в честь своей знаменитой тети. Также он посещал Лондон в надежде попасть на королевскую церемонию бракосочетания, хотя никто из родственников герцогини со стороны отца на праздник не был приглашен.
Позднее Тайлера задерживали в одном из клубов Кингстона за то, что он пронес в заведение нож. Сам племянник Меган Маркл неоднократно заявлял, что его проблемы с законом — следствие чрезмерного внимания со стороны прессы и поклонников королевской семьи. По информации TMZ, ситуацию с массовой дракой Дули пока не комментирует. Сейчас родственник герцогини Сассекской проходит интенсивный курс лечения.

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