Племянник Меган Маркл пострадал в пьяной драке

Племянник Меган Маркл снова оказался в эпицентре скандала. Тайлер Дули принял участие в массовой драке, после чего получил травму ноги. Сам родственник герцогини Сассекской пока не дает комментариев о произошедшем, пишет Стархит.
Поклонники Меган Маркл уже давно привыкли к скандальным проделкам ее родственников. Сестра герцогини Саманта регулярно высказывается о ней в негативном ключе, а отец бывшей актрисы неоднократно обвинял ее в равнодушии. Теперь же героем криминальной хроники стал племянник жены принца Гарри, который принял участие в массовой драке.
Потасовка произошла около недели назад возле одного из баров Орегона. Племянник Маркл Тайлер Дули развлекался в компании друзей, а потом был втянут в драку, участие в которой принимало 15-20 человек. В результате столкновения с неизвестными родственник Меган сломал лодыжку.
Журналистам удалось получить доступ к видео, на котором запечатлена драка. По ходу ролика можно заметить, что Тайлер пытался покинуть место происшествия, но из-за серьезной травмы не смог этого сделать. В результате, племянника герцогини Сассекской задержала полиция, а после его доставили в больницу на машине скорой помощи.