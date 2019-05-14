Тельцам нужно прислушаться к советам, а Близнецам – избегать ошибок: гороскоп на 14 мая

Скорее читайте астрологический прогноз на 14 мая для всех знаков Зодиака.
Овен
Самое время сосредоточиться на составлении семейного бюджета, потому что последнее время ваши траты заметно выросли, чего нельзя сказать о доходах, пишет Segodnya.
Телец
Прислушайтесь к советам старшего поколения. Именно благодаря им вы сможете решить необходимую задачу, затратив на нее минимум усилий.
Близнецы
Будьте готовы к различного рода ловушкам, хитрым вопросам и подвохам со стороны коллег. Не поддавайтесь на провокации, идите к своей цели.
Рак
Благоприятный день для тех, кто ищет работу. Смело отправляйтесь на собеседование, будьте убедительны. У вас высокие шансы получить желаемое.
Лев
В этот день вам придется вернуться назад, чтобы исправить обнаруженные ошибки. Порадуйтесь, что вы вообще нашли выход из сложного положения.
Дева
Если в ближайшее время вы собираетесь в отпуск, то сейчас вам необходимо завершить все имеющиеся у вас в производстве дела и не браться за новые.
Весы
Судя по всему, в вашей жизни наступил удачный период для рискованных сделок и предприятий. Вы из всего сумеете извлечь для себя выгоду.
Скорпион
Что бы ни происходило в вашей жизни, не опускайте руки, соберитесь, поверьте в себя и идите к поставленной цели. У вас обязательно все получится.
Стрелец
Не стоит сегодня демонстрировать все, на что способны, иначе в будущем от вас будут ожидать только чудес. Будьте собой, это лучшее, что вы можете сделать.
Козерог
В этот день лучше не спорить с шефом. Даже если вы абсолютно уверены в собственной правоте, не торопите события, помните: всему свое время.
Водолей
Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы выкроить время на обеденный перерыв. На голодный желудок вы вряд ли справитесь со всеми делами.
Рыбы
Вам предстоит решить непростую задачу, которая изменит отношение к работе и поспособствует благоприятным переменам в коллективе.