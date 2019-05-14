Тельцам нужно прислушаться к советам, а Близнецам – избегать ошибок: гороскоп на 14 мая

Овен

Самое время сосредоточиться на составлении семейного бюджета, потому что последнее время ваши траты заметно выросли, чего нельзя сказать о доходах, пишет Segodnya.

Телец

Прислушайтесь к советам старшего поколения. Именно благодаря им вы сможете решить необходимую задачу, затратив на нее минимум усилий.

Близнецы

Будьте готовы к различного рода ловушкам, хитрым вопросам и подвохам со стороны коллег. Не поддавайтесь на провокации, идите к своей цели.

Рак

Благоприятный день для тех, кто ищет работу. Смело отправляйтесь на собеседование, будьте убедительны. У вас высокие шансы получить желаемое.

Лев

В этот день вам придется вернуться назад, чтобы исправить обнаруженные ошибки. Порадуйтесь, что вы вообще нашли выход из сложного положения.

Дева

Если в ближайшее время вы собираетесь в отпуск, то сейчас вам необходимо завершить все имеющиеся у вас в производстве дела и не браться за новые.

Весы

Судя по всему, в вашей жизни наступил удачный период для рискованных сделок и предприятий. Вы из всего сумеете извлечь для себя выгоду.

Скорпион

Что бы ни происходило в вашей жизни, не опускайте руки, соберитесь, поверьте в себя и идите к поставленной цели. У вас обязательно все получится.

Стрелец

Не стоит сегодня демонстрировать все, на что способны, иначе в будущем от вас будут ожидать только чудес. Будьте собой, это лучшее, что вы можете сделать.

Козерог

В этот день лучше не спорить с шефом. Даже если вы абсолютно уверены в собственной правоте, не торопите события, помните: всему свое время.

Водолей

Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы выкроить время на обеденный перерыв. На голодный желудок вы вряд ли справитесь со всеми делами.

Рыбы