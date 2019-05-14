Тарзан и Наташа Королева сняли комедийный ролик «Интердевочки-2»

Певица Наташа Королева любит эпатировать публику пикантными видео, в которых обычно принимает участие ее муж – стриптизер Сергей Глушко. В очередном же ролике знаменитые супруги и вовсе решили перевоплотиться в проститутку и полицейского, чем немало повеселили публику.

В кадре Королева вместе с подругой изображают дам легкого поведения, стоящих на панели. Правда, мини-юбку певица надевать не стала, зато призывно оголила живот. Пока артистка жалуется, что, мол, работы у нее сегодня не особо много, к ним подъезжает старая «пятерка» с мигалками на крыше. Из авто выходит Сергей Глушко в фуражке и с полосатым жезлом и строго интересуется, чем девушки занимаются на его участке.

Певица сперва пытается оправдаться, а потом, ничуть не смущаясь, хватается за жезл и восхищенно заявляет: «Хороший!» Полицейский же немедленно предлагает дамам отправиться в его машину, чтобы там «отработать». Королева с подругой соглашаются и уезжают вместе с Глушко.