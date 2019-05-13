В семье Алсу ответили на обвинения в сокрытии голосов

«Никто … не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — приводит РБК заявление директора певицы Сергея Фадеева.

В семье артистки считают, что эти сообщения распространили с целью манипуляции общественным мнением и оказания психологического давления на ребенка.

10-летняя дочь Алсу Микела Абрамова победила в шестом сезоне музыкального проекта «Голос.Дети», набрав более 50% голосов.

Итоги голосования вызывали бурю возмущения, зрители и даже некоторые представители шоу-бизнеса указывали на то, что Микела объективно была слабее двух других финалистов, в частности, 12-летнего Ержана Максима.

Проигравших детей поддержал Максим Галкин, а его супруга Алла Пугачева встретилась с ними и вручила им собственные призы.

На Первом канале признали, что голосование было аномальным, и пообещали провести проверку.

Ержан Максим в последующих интервью отмечал, что у него нет претензий к тому, как закончился финал шоу, а с Микелой его связывают дружеские отношения.