Пн, 13.05.2019
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  • «Не узнать!»: Галкин впервые за долгое время показал Пугачеву

«Не узнать!»: Галкин впервые за долгое время показал Пугачеву

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Российский телеведущий Максим Галкин, который регулярно публикует семейные фото и видео в соцсетях, впервые за долгое время разместил в Instagram снимок своей супруги Аллы Пугачевой, пишет Газета.ру.

Галкин выложил видео, на котором они с Пугачевой отдыхают на свежем воздухе. Сперва юморист снимает себя, рассказывая подписчикам, как хорошо отдыхать и ничего не делать, но потом на кадрах появляется и его жена.

Пугачева в свою очередь попросила супруга не снимать ее, но тот не послушался. Затем примадонна помахала на видео руками и ногами.

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