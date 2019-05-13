«Не узнать!»: Галкин впервые за долгое время показал Пугачеву

Российский телеведущий Максим Галкин, который регулярно публикует семейные фото и видео в соцсетях, впервые за долгое время разместил в Instagram снимок своей супруги Аллы Пугачевой, пишет Газета.ру.
Галкин выложил видео, на котором они с Пугачевой отдыхают на свежем воздухе. Сперва юморист снимает себя, рассказывая подписчикам, как хорошо отдыхать и ничего не делать, но потом на кадрах появляется и его жена.
Пугачева в свою очередь попросила супруга не снимать ее, но тот не послушался. Затем примадонна помахала на видео руками и ногами.