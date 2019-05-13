От каких знаков Зодиака чаще всего уходят жены

От добра добра не ищут, как не ищут и хорошего нового мужа, если предыдущий еще неплох. Но есть категория мужчин, которые в статусе супруга никакие. Возле них жены долго не задерживаются. С точки зрения астрологии, данные мужские знаки Зодиака находятся в зоне риска, рассказывает Allwomens.ru.
Дева
Мужчина-Дева примерный семьянин, внимательный любовник, заботливый мужчина, трепетный отец, старательный добытчик и т. д. Чего же этим женам не хватает? Хватает. И даже, наоборот – в избытке. Девы во всем старательны аж до занудства. С ними ощущается дефицит воздуха и пространства. Как правило, от идеальных мужей-Дев жены бегут к неидельным бабникам, повесам, брутальным мачо, которые очень далеки от совершенства.
Но не все так плохо. Деве для крепкого брака просто нужно выбрать правильную жену. Не ту, которая порхает по жизни как бабочка, ищет приключений и ценит во всем свободу и независимость. Такая точно «задохнется» в отношениях с Девой. Ему нужна жена со схожими жизненными ценностями и установками. Если она сможет выжить в стерильных условиях, полюбит порядок и армейскую дисциплину, значит, полюбит и немного занудного, но такого надежного мужчину-Деву.
Водолей
Все, что может предложить своей жене Водолей – большое влюбленное сердце и рай в шалаше. Он – бессребреник, хоть и очень романтичный, обходительный и внимательный. С Водолеем идеальны отношения в букетно-конфетный период. Так красиво ухаживать не умеет никто другой. О любви Водолея можно слагать поэмы, стихи и песни. Любой девушке захочется такого же продолжения, но уже в законном браке. Однако любовь любовью, а семья держится еще и на материальных благах, которых у Водолея нет.
Первый год или два жена Водолея еще сыта его любовью и романтикой и не особо задумывается о завтрашнем дне. Но о нем не задумывается и Водолей. Ему сегодня хорошо, он счастлив и без дворцов, а до завтра надо еще дожить. Если жена разделяет такую философию Водолея, брак может длиться вечно. Однако это случается редко. Материальные проблемы будут расти вместе с детьми, которые непременно появятся у этой пары, поскольку Водолей считает, что главное богатство – дети.
Близнецы
Близнецы - рекордсмены по заключенным бракам и разводам. Виной тому их непостоянство. Скучно Близнецам жить с одной женщиной. Надоедают все эти семейные привязанности, быт и рутина. Для Близнецов нет ничего хуже, чем серость и скука. Они отличные семьянины, пока в семье есть разнообразие и драйв, и каждый новый день с женой – как первое свидание. В этом случае мужчина может быть образцом верности, преданности и семейности. Конечно же, от такого уходить не захочется. Но долго ли может продолжаться не тронутый рутиной конфетно-букетный период?
Как только Близнецы почувствуют, что их жизнь входит в накатанную семейную колею, где любой шаг в сторону расценивается как катастрофа, жена все больше похожа на вечно недовольную тещу, а обязанностей становится больше, чем прав – статус мужа перестает представлять для них какую-либо ценность. Близнецы без зазрений совести избавят себя от любой ответственности и либо сами уйдут из семьи, либо будут вести себя в ней так, что у супруги скорее возникнет желание стать вдовой, чем оставаться под одной крышей с этим разгильдяем.
Овен
Можно ли жить счастливо с вечно изменяющим и вечно ревнующим? Вряд ли. Даже самая влюбленная, терпеливая и жертвенная женщина не сможет существовать в постоянном напряжении. Овен будет обвинять ее в тех плотских грехах, которым с упоением придается сам. Мужчины этого знака склонны к изменам и тотальной неверности. Преданные и верные Овны – редкость, экземпляры, занесенные в Красную книгу. Но зато сами они очень нетерпимы к женским изменам.
Чем больше переубеждать Овна в обратном, тем больше он уверует, что ему изменяют, наставляют рога. Свои же измены он и изменами не считает. С его точки зрения – это мужская природа, гены, право и все остальное, что оправдывает мужскую неверность. Усугубляется поведение Овна грубостью и несдержанностью. Иногда его придирки доходят до деспотизма, а то и рукоприкладства. Если женщине попался именно такой тип Овна, не стоит надеяться перевоспитать его добром и любовью. Это патология. Тут нужно не уходить, а бежать без оглядки.
Стрелец
Стрельцы часто лидируют в рейтинге холостяков. Если они и женятся, то ненадолго. Редкая жена способна выдержать свободолюбие Стрельца. Нельзя сказать, что ему нужна свобода для измен. Нет. У большинства и в мыслях нет изменять женам. Стрельцы просто любят гулять сами по себе. Они не очень чувствуют разницу между холостой и семейной жизнью, поэтому продолжают свое независимое существование, забывая, что со штампом в паспорте появились и обязанности перед женой.
Стрельцы - прекрасные отцы. Это может несколько отсрочить уход жены, но вряд ли ее выдержки хватит надолго. Если бы женщина хотела мужа-гостя, она вышла бы замуж за моряка. А если Стрелец не моряк по профессии, то его внезапные и необоснованные уходы в длительное «плавание» могут стать вполне обоснованным поводом для развода. И не стоит тешить себя иллюзиями, что Стрелец испугается, возьмется за разум и выберет оседлый образ жизни. Нет. В его природе отсутствуют «якоря»