От каких знаков Зодиака чаще всего уходят жены

Дева

Мужчина-Дева примерный семьянин, внимательный любовник, заботливый мужчина, трепетный отец, старательный добытчик и т. д. Чего же этим женам не хватает? Хватает. И даже, наоборот – в избытке. Девы во всем старательны аж до занудства. С ними ощущается дефицит воздуха и пространства. Как правило, от идеальных мужей-Дев жены бегут к неидельным бабникам, повесам, брутальным мачо, которые очень далеки от совершенства.

Но не все так плохо. Деве для крепкого брака просто нужно выбрать правильную жену. Не ту, которая порхает по жизни как бабочка, ищет приключений и ценит во всем свободу и независимость. Такая точно «задохнется» в отношениях с Девой. Ему нужна жена со схожими жизненными ценностями и установками. Если она сможет выжить в стерильных условиях, полюбит порядок и армейскую дисциплину, значит, полюбит и немного занудного, но такого надежного мужчину-Деву.

Водолей

Все, что может предложить своей жене Водолей – большое влюбленное сердце и рай в шалаше. Он – бессребреник, хоть и очень романтичный, обходительный и внимательный. С Водолеем идеальны отношения в букетно-конфетный период. Так красиво ухаживать не умеет никто другой. О любви Водолея можно слагать поэмы, стихи и песни. Любой девушке захочется такого же продолжения, но уже в законном браке. Однако любовь любовью, а семья держится еще и на материальных благах, которых у Водолея нет.

Первый год или два жена Водолея еще сыта его любовью и романтикой и не особо задумывается о завтрашнем дне. Но о нем не задумывается и Водолей. Ему сегодня хорошо, он счастлив и без дворцов, а до завтра надо еще дожить. Если жена разделяет такую философию Водолея, брак может длиться вечно. Однако это случается редко. Материальные проблемы будут расти вместе с детьми, которые непременно появятся у этой пары, поскольку Водолей считает, что главное богатство – дети.

Близнецы

Близнецы - рекордсмены по заключенным бракам и разводам. Виной тому их непостоянство. Скучно Близнецам жить с одной женщиной. Надоедают все эти семейные привязанности, быт и рутина. Для Близнецов нет ничего хуже, чем серость и скука. Они отличные семьянины, пока в семье есть разнообразие и драйв, и каждый новый день с женой – как первое свидание. В этом случае мужчина может быть образцом верности, преданности и семейности. Конечно же, от такого уходить не захочется. Но долго ли может продолжаться не тронутый рутиной конфетно-букетный период?