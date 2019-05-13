Басков переполошил публику скандальным клипом

Последнее время российские знаменитости упражняются в съемках шокирующих клипов к своим песням. Начал все эту шумиху Филипп Киркоров и его скандальные видео к хитам «Цвет настроения синий» и «Ибица». Эстафету подхватила Светлана Лобода с роликом «Суперзвезда». А теперь в гонку включился и Николай Басков, набравшийся опыта в работе над «Ибицей» и отравившийся в одиночное плавание.

Новый клип «натурального блондина» на песню «Караоке» обошелся в рекордную сумму в 20 миллионов рублей или 270 000 евро. Правда, лично тратиться артисту не пришлось, потому что видео снимали за рекламу, которая в 20-минутном видео присутствует буквально на каждом шагу. Разумеется, не обошлось в клипе и без приглашенных знаменитостей – тут и Андрей Малахов, и Григорий Лепс, и Иосиф Пригожин, и Дмитрий Маликов, и Яна Кошкина, и Марина Федункив, и Олеся Судзиловская. В финале появляется даже Филипп Киркоров, напоминая зрителям о том, что именно он является первопроходцем в жанре скандальных видео на российской эстраде.