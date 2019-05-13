Пн, 13.05.2019
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Пары Ирины Шейк и Бредли Купера больше нет
Сенсация!

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Ирина Шейк и Бредли Купер

ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures

Звездная пара российской супермодели и голливудской звезды распалась после четырех лет отношений, сообщил Пятый канал.

Американский таблоид со ссылкой на надежный источник сообщил о сенсационном разрыве супермодели Ирины Шейк и кинозвезды Бредли Купера.

Отмечается, что поводом для расставания звезд стала вовсе не Леди Гага, сыгравшая в оскароносном фильме Купера «Звезда родилась». После церемонии «Оскар-2019», где актер и режиссер открыто флиртовал с певицей на сцене, поклонники заговорили о разладе в звездной паре.

По данным инсайдера, расставание Шейк и Купера произошло уже после вручения статуэтки. Поводом для этого якобы послужили разные взгляды на освещение их семейной жизни в прессе. Бредли категорически не желает попадать на страницы бульварных газет, а Ирина выступает за взаимодействие со СМИ.

Пока подробностей разрыва Шейк и Купера крайне мало, однако на минувшем главном событии в мире моды Met Gala российская супермодель появилась без своего спутника, хотя Бредли точно получал приглашение от организаторов.

Ирина Шейк и Бредли Купер встречаются четыре года и воспитывают двухлетнюю дочь Лею. Официально брак звезды не оформляли.

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