Куда прятать деньги во время путешествия: советы экспертов

Узнайте, как уберечь свои деньги, документы и другие ценности во время поездки.
Уже совсем скоро наступит сезон отпусков и многие из нас поедут отдыхать. Опытные путешественники знают, что в поездке главное – уберечь от воров свой багаж. Прежде всего, деньги и документы, конечно. Однако аферисты и преступники с легкостью вычислят туриста в общей массе людей, и не упустят возможности поживиться. Запоминаем советы экспертов, чтобы уберечь свои деньги и ценности во время поездки, передает Сегодня.
В общественном транспорте
Самолет, поезд или автобус — тактика поведения все та же: храните вещи "ближе к сердцу" — во внутреннем кармане, или поясной сумке. Причем, эти вещи должны быть на вас, а не накинуты на впереди стоящее кресло или висеть на вешалке.
В отеле
Никто еще не придумал более надежного места для хранения ценностей, чем сейф. Он есть в любом отеле, и если даже не в вашем номере, то на стойке регистрации. Здесь свои деньги и документы можно оставить без опаски.
На пляже
Туристы часто оставляют кошельки, украшения, фотоаппараты и другие ценности прямо на шезлонгах без присмотра и уходят плавать. Чтобы избежать неприятностей, лучше на пляж ходить компанией и купаться по очереди. Но лучше всего ценные вещи на пляж не брать.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как собирать аптечку в отпуск и какие препараты нужно взять с собой. Также мы опубликовали список необходимых документов для отдыха за границей с детьми.