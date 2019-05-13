Куда прятать деньги во время путешествия: советы экспертов

Уже совсем скоро наступит сезон отпусков и многие из нас поедут отдыхать. Опытные путешественники знают, что в поездке главное – уберечь от воров свой багаж. Прежде всего, деньги и документы, конечно. Однако аферисты и преступники с легкостью вычислят туриста в общей массе людей, и не упустят возможности поживиться. Запоминаем советы экспертов, чтобы уберечь свои деньги и ценности во время поездки, передает Сегодня.

В общественном транспорте

Самолет, поезд или автобус — тактика поведения все та же: храните вещи "ближе к сердцу" — во внутреннем кармане, или поясной сумке. Причем, эти вещи должны быть на вас, а не накинуты на впереди стоящее кресло или висеть на вешалке.

В отеле

Никто еще не придумал более надежного места для хранения ценностей, чем сейф. Он есть в любом отеле, и если даже не в вашем номере, то на стойке регистрации. Здесь свои деньги и документы можно оставить без опаски.

На пляже

Туристы часто оставляют кошельки, украшения, фотоаппараты и другие ценности прямо на шезлонгах без присмотра и уходят плавать. Чтобы избежать неприятностей, лучше на пляж ходить компанией и купаться по очереди. Но лучше всего ценные вещи на пляж не брать.