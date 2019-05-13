Пн, 13.05.2019
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  • Вот это да! Эстонский блогер Елена Аблаева опубликовала фото топлес

Вот это да! Эстонский блогер Елена Аблаева опубликовала фото топлес

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Елена Аблаева

ФОТО: Instagram

Популярный эстонский блогер Елена Аблаева в День матери опубликовала в своем Instagram  весьма эротичный снимок.

Елена Аблаева

ФОТО: Instagram

Елена лежит на кровати в джинсах и с букетом цветов и листает глянцевый журнал. Но у нее вся спина голая! То есать блогер снялась топлес.

Свой пост она подписала так: «Взрослый сын - это, знаете ли, хорошо, подумала сегодня я. Это перемытая посуда, скошенная трава и развешенное белье, выгулянные собаки и даже ужин в День матери. Хоть и раз в году, но все равно приятно. «Взрослым чета быть трудно», - сказала мамина ягодка. «Это тебе не цветочек на бумажке нарисовать», - мечтательно добавил отец. Сил нет, короче, смотреть сегодня, как другие работают, пойду, полежу. Ибо #яжмать #заслужила».

БОльшинство комментаторов сошлись во мнении, что фото - огонь, джинсы Елене велики, чему можно только позавидовать

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