Уязвимая душа: три знака Зодиака, которые боятся быть отвергнутыми

Фото иллюстративное. ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Астрологи утверждают, что люди с ранимой душой чаще всего рождаются под знаками Скорпиона, Овна и Девы.

Знаки зодиака, которые боятся быть отвергнутыми

Скорпион

На первый взгляд, Скорпион - сильный зодиак. Он не боится никого и ничего. Но, на самом деле, некоторые его представители имеют очень ранимую душу. Они очень переживательные, особенно когда дело доходит до отношений. Покажите Скорпиону, что вы его любите и ему нечего бояться.

Овен

Разрыв отношений может принести Овнам непоправимую боль. Поэтому этот знак старается не привязываться к окружающим. Ну а если он по уши влюбился, тогда очень боится потерять свою вторую половинку.

Дева

Девы очень ранимы и при этом себялюбивы. Если кто-то захочет их отвергнуть, они не перенесут этого. А всё потому, что такое отношение может сильно ударить по их самооценке.