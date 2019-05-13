Сама нежность: Меган Маркл поделилась новым фото с новорожденным сыном

6 мая Кенсингтонский дворец сообщил радостную и долгожданную новость: Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями! На свет появился мальчик, которого назвали Арчи. Однако, похоже, Меган не из тех звездных мамочек, кто будет засиживаться в декрете или стараться уберечь малыша от любопытных глаз поклонников. Так, спутя всего четыре дня после родов Маркл уже посетила официальное мероприятие!

А вчера, 12 мая, герцогиня Сассекская отпраздновала свой первый День матери. В честь этого на официальной странице супругов в Instagram было опубликовано новое фото с малышом Арчи. На снимке видны только ножки крохи, которые Меган нежно придерживает своей рукой.

"Отдаем дань уважения всем матерям - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого уже нет, но навсегда их будут помнить. Мы чтим и поздравляем всех вас. Это первый День матери для герцогини Сассекской", - говорится в сообщении под фотографией.