Любовь Тихомирова: «В семье должны быть синяки и выбитые зубы»

Актриса Любовь Тихомирова привыкает к статусу свободной женщины. Месяц назад она развелась с мужем, который не смог удовлетворить ее запросы. Актриса не сильно переживает: она считает, что сделала все для сохранения брака, пишет Стархит.
Месяц назад стало известно о том, что Любовь Тихомирова после шести лет брака развелась с супругом. Тогда звезда решила не вдаваться в подробности расставания, хотя близкие пары давно знали: их отношения далеки от идеала.
По словам актрисы, она до последнего пыталась сохранить брак и делала все возможное, чтобы супруг понял ошибки и попытался что-то исправить. Тихомирова считает, что музыкальный руководитель театра Стаса Намина Ласло Долински не только мало зарабатывал и не уделял времени домашним хлопотам, но и не думал о будущем семьи.
Например, у них давно возник жилищный вопрос — семья живет в небольшой двухкомнатной квартире и четырехлетней Любаве уже нужна отдельная спальня. Супруг не хотел думать об этом, поэтому Тихомировой пришлось продать апартаменты матери и влезть в ипотеку, чтобы расширить жилплощадь.
Кроме того, она много раз просила его помочь по хозяйству, но получала отказ. В итоге, чтобы как-то повлиять на Долински, актриса решила пойти другим путем и начала закатывать постоянные истерики, устраивать скандалы, которые ни к чему не привели.