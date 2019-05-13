Пн, 13.05.2019
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Любовь Тихомирова: «В семье должны быть синяки и выбитые зубы»

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Любовь Тихомирова

ФОТО: Instagram

Актриса Любовь Тихомирова привыкает к статусу свободной женщины. Месяц назад она развелась с мужем, который не смог удовлетворить ее запросы. Актриса не сильно переживает: она считает, что сделала все для сохранения брака, пишет Стархит.

Месяц назад стало известно о том, что Любовь Тихомирова после шести лет брака развелась с супругом. Тогда звезда решила не вдаваться в подробности расставания, хотя близкие пары давно знали: их отношения далеки от идеала.  

По словам актрисы, она до последнего пыталась сохранить брак и делала все возможное, чтобы супруг понял ошибки и попытался что-то исправить. Тихомирова считает, что музыкальный руководитель театра Стаса Намина Ласло Долински не только мало зарабатывал и не уделял времени домашним хлопотам, но и не думал о будущем семьи.

«Если мужчина не может сам понять очевидные вещи, как тогда быть? Если не делает ничего из того, что я прошу, то возникает вопрос: а зачем он мне, если я сама все могу?» — удивлялась Любовь.

Например, у них давно возник жилищный вопрос — семья живет в небольшой двухкомнатной квартире и четырехлетней Любаве уже нужна отдельная спальня. Супруг не хотел думать об этом, поэтому Тихомировой пришлось продать апартаменты матери и влезть в ипотеку, чтобы расширить жилплощадь.

Кроме того, она много раз просила его помочь по хозяйству, но получала отказ. В итоге, чтобы как-то повлиять на Долински, актриса решила пойти другим путем и начала закатывать постоянные истерики, устраивать скандалы, которые ни к чему не привели.

«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят «терочки», — призналась звезда.
В итоге, не дождавшись решительных действий, Тихомирова подала на развод. Свой поступок она мотивировала тем, что не может жить без внутренней гармонии. По словам Любови, ей не хочется доказывать обществу, что у нее есть семья, когда все на самом деле плохо. «Пусть лучше будет так, я за спокойствие внутри себя», — добавила актриса.

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