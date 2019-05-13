Любовь Тихомирова: «В семье должны быть синяки и выбитые зубы»

Например, у них давно возник жилищный вопрос — семья живет в небольшой двухкомнатной квартире и четырехлетней Любаве уже нужна отдельная спальня. Супруг не хотел думать об этом, поэтому Тихомировой пришлось продать апартаменты матери и влезть в ипотеку, чтобы расширить жилплощадь.

Кроме того, она много раз просила его помочь по хозяйству, но получала отказ. В итоге, чтобы как-то повлиять на Долински, актриса решила пойти другим путем и начала закатывать постоянные истерики, устраивать скандалы, которые ни к чему не привели.

«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят «терочки», — призналась звезда.

В итоге, не дождавшись решительных действий, Тихомирова подала на развод. Свой поступок она мотивировала тем, что не может жить без внутренней гармонии. По словам Любови, ей не хочется доказывать обществу, что у нее есть семья, когда все на самом деле плохо. «Пусть лучше будет так, я за спокойствие внутри себя», — добавила актриса.