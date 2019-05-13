Гороскоп на 13 мая: вот что нужно сделать сегодня, чтобы добиться успеха!

Окружающим же прощайте ошибки и помогайте их исправить, даже если речь идет о ваших недоброжелателях: такой подход позволит положить конец давним конфликтам и затяжной «холодной войне».

Семейные отношения непросты, понадобятся мудрость и такт, чтобы направить их в верное русло. Однако у представителей разных поколений есть шанс найти общий язык, а влюбленным, которые часто ссорились, представится возможность помириться. Ни в личной, ни в деловой сфере не следует ставить перед собой недостижимых целей, лучше здраво оценить свои возможности и сосредоточиться на практических вопросах, пишет Дворец.

Овен

Противоречивый день. Дела, кажется, идут неплохо, но именно в тот момент, когда вы готовы вздохнуть с облегчением и порадоваться удачному решению сложной задачи, оказывается, что все не так просто. Ну что ж, придется проявить находчивость и упорство, чтобы добиться своего. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать: с людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем.

Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует. Вы обидчивы, остро реагируете на критику и любые замечания в свой адрес, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком.

Телец

Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые, и без них успеха не достичь! В вашем окружении преобладают фантазеры; слушайте их, но не воспринимайте всерьез их идеи и проекты. Деньги стоит тратить так, как именно вы считаете нужным: советы вряд ли будут уместными.

Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам. От поездок, в особенности незапланированных, лучше отказаться. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим; в течение всего дня удастся сохранить отличное настроение.

Близнецы

Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Все это создает серьезные проблемы в общении, становится причиной ссор с людьми, которые вам очень дороги. На деловых встречах также будет трудно сохранять спокойствие, и вам едва ли удастся произвести на собеседника приятное впечатление, если вы не возьмете себя в руки.

Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить – позже вы сможете реализовать их с большим успехом.

Рак