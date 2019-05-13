Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл, которая на днях родила первенца, продюсер Тревор Энгельсон женился во второй раз. Избранницей 42-летнего кинорежиссера стала 32-летняя дочь американского бизнесмена Трейси Курланд. Церемония бракосочетания прошла в Калифорнии.

Фотографиями со свадьбы в Instagram поделились друзья молодожен. Для важного события невеста выбрала белоснежный костюм из топа и юбки в пол, а также свадебное платье с пышным низом и открытыми плечами. Тревор тоже сменил два наряда: днем он позировал в розовом костюме, а вечером танцевал с женой в классическом смокинге.