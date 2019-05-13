Пн, 13.05.2019
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Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше
ФОТО!

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Meghan Markle

ФОТО: HANNAH MCKAY / AFP

Голливудский продюсер Тревор Энгельсон повел под венец дочь американского богача.

Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл, которая на днях родила первенца, продюсер Тревор Энгельсон женился во второй раз. Избранницей 42-летнего кинорежиссера стала 32-летняя дочь американского бизнесмена Трейси Курланд. Церемония бракосочетания прошла в Калифорнии.

Фотографиями со свадьбы в Instagram поделились друзья молодожен. Для важного события невеста выбрала белоснежный костюм из топа и юбки в пол, а также свадебное платье с пышным низом и открытыми плечами. Тревор тоже сменил два наряда: днем он позировал в розовом костюме, а вечером танцевал с женой в классическом смокинге.

Смотри фото здесь!

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