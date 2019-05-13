Пн, 13.05.2019
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  • Она идеальна, согласны? Полина Гагарина засыпала сеть снимками в купальнике

Она идеальна, согласны? Полина Гагарина засыпала сеть снимками в купальнике

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Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Поклонники не могут скрыть своего восхищения, пишет Viva.

Полина Гагарина неоднократно признавалась в интервью, что тщательно следит за своей фигурой и прикладывает много усилий, чтобы оставаться в идеальной форме. А результатами работы над телом певица с удовольствием хвастается на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так, в конце апреля Полина вместе с семьей отправилась на отдых в Дубай. Во время отпуска знаменитость не забывала и о своих подписчиках, регулярно публикуя фотографии в соцсеть. Особое внимание фанатов привлекали, конечно же, снимки в купальнике - под ними всегда поклонники оставляли огромное количество восторженных комментариев в адрес фигуры звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Фигура просто атас", "Глядя на идеальную фигуру, понимаешь, какой это труд", "Какая красивая фигура", "Столько силы воли поддерживать такую прекрасную физическую форму!", "Полина, вы в отличной форме", - восхищались подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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