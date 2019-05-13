Она идеальна, согласны? Полина Гагарина засыпала сеть снимками в купальнике

Полина Гагарина неоднократно признавалась в интервью, что тщательно следит за своей фигурой и прикладывает много усилий, чтобы оставаться в идеальной форме. А результатами работы над телом певица с удовольствием хвастается на своей странице в Instagram.

Так, в конце апреля Полина вместе с семьей отправилась на отдых в Дубай. Во время отпуска знаменитость не забывала и о своих подписчиках, регулярно публикуя фотографии в соцсеть. Особое внимание фанатов привлекали, конечно же, снимки в купальнике - под ними всегда поклонники оставляли огромное количество восторженных комментариев в адрес фигуры звезды.