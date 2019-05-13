Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Каждый человек может привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Кому-то для этого требуется чуть больше времени, кому-то чуть меньше, но рано или поздно у каждого получается прийти к чему-то хорошему. Многие же просто расслабляются и плывут по течению, а перемены настигают их сами. Секрет счастья в том, чтобы управлять своей жизнь самостоятельно. Гороскопы Василисы Володиной в этом плане являются отличными помощниками
Овен
Овнам на этой неделе, возможно, придется встретиться с постоянными мелкими неурядицами. Их назойливость будет раздражать, но справиться с ними можно. Мощный заговор от невезения и проблем изменит ситуацию в лучшую сторону. Также полезно будет браться только за проверенные дела и задачи. Не нужно лезть на рожон, рисковать, влезать в авантюры.
Жизнелюбие для Овнов станет главным способом поднять настроение окружающим и получить их расположение. Не стоит бояться использовать все свои навыки в борьбе за внимание противоположного пола. Особо полезно это будет для тех, кто находится в поисках второй половинки.
Телец
В целом неделя окажется весьма продуктивной. Даже в любви можно будет преуспеть, хотя отдать приоритет стоит деловой сфере. Но это только начиная со среды, когда планеты станут активными и позитивными. Словом, Тельцам с 13 по 19 мая повезет по всем, так что времени на отдых почти не останется. Но и запас сил увеличится.
Близнецы
Близнецам в ближайшие семь дней желательно быть как можно более осторожными в общении с незнакомыми людьми. Советы экстрасенсов помогут представителям данного знака Зодиака научиться разбираться в людях, что станет очень полезным навыком, так как на этой неделе каждый будет считать своим долгом ухватиться за кусочек пирога пожирнее.
Звезды сейчас выстроены таким образом, что перекладывание ответственности на чужие плечи может стать лебединой песней успеха Близнецов в деловой сфере и в работе. С 15 по 18 мая наступит период, в который нужно как можно больше времени проводить в делах, в активности и движении. Отдых полезен будет лишь в воскресенье, когда звезды успокоятся.
Рак
В середине мая безраздельно правит позитивная энергетика. Не всё идет так, как нам нужно, но для Раков это не имеет особого значения, потому что каждый их шаг с 13 по 19 мая будет положительным. Нужно просто продолжать движение вперед, не останавливаясь на достигнутом. В конце недели Раков могут посетить ностальгические мысли. С ними лучше бороться, потому что сейчас важно настоящее и будущее, а не прошлое.
Лев
Существует пять простых шагов к счастью. Именно они приведут Львов к успеху и сделают их жизнь лучше. Разумеется, без госпожи удачи дело не обойдется. На этой неделе звезды предрасположены к тому, чтобы помогать Львам во всем. Осторожность представителям этого Знака все равно не повредит: из передряг придется выкручиваться самим.
Достаточно дальновидным и сдержанным Львам будет просто преодолевать различные проблемы. На пути этих людей может встретиться немало дилемм, которые заставят их делать выбор быстро. Нужно невозмутимо шагать вперед, не забывая о своих личных планах и о том, насколько важно помогать окружающим. Эгоистичные Львы могут растерять всех друзей.
Дева
Девам необходимо нейтрализовать любой негатив, который может появиться в их сознании. Также стоит сторониться негативно настроенных людей. Очень важно научиться распознавать признаки положительной и отрицательной энергетики человека: на этой неделе такой навык будет поистине незаменимым. Это поможет не встревать в конфликты, успешно обходя их стороной.
Со многими людьми можно и даже нужно пойти на примирение. Звезды советуют Девам не упускать возможность завершить войну с кем-то, принять извинения или принести их самим. Нет ничего зазорного в том, чтобы сделать свою жизнь чуточку спокойнее. Тут на помощь придет решительность и смелость, поскольку не каждый может пойти на переговоры с врагом.
Весы
В отношениях с людьми в целом Весам нужно стараться быть примером для подражания. Необходимо делать добрые дела, быть отзывчивыми и искренними. В остальных сферах жизни стоит временно приостановить экспансию и активность. Рисковать сейчас ни к чему, поэтому лучше наслаждаться общением, рутинными делами и спокойствием.
Скорпион
Скорпионам лучше умерить свои амбиции. Этим людям стоит быть как можно спокойнее и не рисковать зря. Звезды лишат их удачи, если они будут слишком неосмотрительными. Утренние ритуалы на везение и успех помогут Скорпионам настроиться на хорошую волну. Влияние космоса в целом будет довольно позитивным, поэтому ждать больших неурядиц не стоит.
С другой стороны, ждать чуда тоже дело неблагодарное, потому что оно может и не прийти. Согласно прогнозу, Скорпионам нужно надеяться на свои силы и не пасовать перед трудностями. Ну стоит также сомневаться в себе. Что касается отдыха, то самый лучший способ релаксации и очищения от негативных мыслей — домашние дела, ремонт, уборка или покупки.
Стрелец
Стрельцам нужно начать меняться, подстраиваясь под окружающий их мир. Далеко не всегда получается гнуть свою линию и продолжать отрицать важность всего, что происходит вокруг. Нужно жить по законам Вселенной, а они гласят: чтобы получать, нужно научиться отдавать. Иногда приходится идти на уступки, как бы трудно это ни было для нашего самолюбия. У Стрельцов начинается такой период.
В начале недели могут распространяться различные слухи, но им не стоит верить. Нужно доверять лишь доказанным фактам, а не пустым словам и домыслам окружающих. Не стоит думать, что проблемы решатся сами собой — в делах, в любви и в других сферах от Стрельцов понадобится максимальная вовлеченность.
Козерог
Привлекать желаемое в свою жизнь поможет следование закону притяжения. Вселенная внесет позитивные коррективы в жизнь Козерогов, если те смогут поверить в свой успех. Главное — верить в себя, что Козероги делать умеют очень хорошо. Это значит, что настало время быть самими собой, ни больше, ни меньше.
Водолей
Водолеям звезды рекомендуют оставаться в хороших отношениях со всеми вокруг, особенно с любимым человеком и родственниками. Не стоит игнорировать их просьбы о помощи и выносить внутренние семейные проблемы на всеобщее обозрение. Не нужно бояться совершать яркие поступки — они помогут завоевать внимание людей.
В деловой сфере Водолеям стоит начинать действовать. Даже если нет четкого плана, лучше не бояться идти вперед. В любви и в делах полезными будут камни-обереги, которые защитят представителей этого Знака Зодиака от непредвиденных проблем и неурядиц. Они помогут реализовать свои планы и раскрыть весь потенциал в новых делах, помогут не обострять внутренний конфликт, приводящий к нестабильности и противоречиям.
Рыбы
Рыбам звезды советуют перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Эта излишняя чувствительность никого до добра еще не доводила. Разумеется, изменить себя за неделю не получится, но можно просто попробовать сфокусировать все внимание на каких-то личных делах. Это поможет избежать ненужных столкновений интересов, разделения мнений.
Отношения с другими людьми должны строиться так, чтобы дела протекали параллельно, не пересекаясь. В противном случае это может привести к конфликтам и проблеме выбора. Постоянные склоки и неурядицы могут стать причиной появления внутреннего напряжения, которое снизит работоспособность и продуктивность в творческих делах.