Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Второй месяц весны у многих ассоциируется со счастьем, и в это время лучше всего удается работать на свое благополучие. В таро-прогнозе на неделю с 13 по 19 мая каждый найдет полезные подсказки, которые помогут избежать ловушек судьбы.
Старшие Арканы колоды таро «Последствий» не только популярны, но и достоверны. В классическом раскладе на три карты они указывают на возможные события недели, благодаря чему каждый представитель зодиакального круга сможет избежать неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады карт, чтобы понять, какие именно события будут желательны, а что сулит неприятности. Благодаря таким знаниям будет проще планировать дела и выбирать путь к благополучию. Не стоит забывать, что Арканы несут лишь рекомендательный характер, поэтому происходящее на неделе будет зависеть от конкретных действий и решений.
Овен
По карте «Император» Овны смогут разобраться со сложными делами и решить вопросы, тянущиеся из прошлого. Аркан указывает на возможность мудро править своей жизнью, но для этого Овнам придется оставить эмоции и прислушаться к голосу разума. Он поможет выбрать верный путь к благополучию и избежать обидных промахов.
Аркан «Мир» символизирует путь к гармонии, благодаря которому Овны смогут усмирить отрицательные эмоции и направить силы в мирное русло. По этой карте происходит примирение враждующих сторон, а значит, в середине недели получится поставить точку в конфликте или споре.
Тельцам в начале недели Аркан «Влюбленные» указывает на возможность избавиться от проблем в личной жизни за счет волевых решений. По этой карте часто приходится жертвовать чем-то ради дальнейшего счастья, поэтому Тельцам не стоит торопиться с принятием решений. Важно взвесить плюсы и минусы, чтобы приблизиться к личному успеху.
«Верховная жрица» говорит о мудрости и выдержке, которые помогут Тельцам найти верное направление. Совет Аркана — не торопить события и довериться интуиции. Внутренний голос поможет выбрать ту дверь, что ведет к счастью, и обойти стороной возможные препятствия.
По карте «Умеренность» Тельцам предстоит потренировать силу воли. В конце майской недели выдержка поможет избежать опрометчивых поступков или решений, которые заведут в тупик. Позитивный Аркан рекомендует отказаться от советов со стороны, которые также могут запутать и не принесут удачи.
«Повешенный» указывает на приостановку дел. Совет карты — держать под контролем не только слова, но и мысли, чтобы не допустить промахов в важных делах. В начале недели может появиться желание отдохнуть или переложить ответственность на чужие плечи, что приведет к неприятностями отдалит от желанной цели.
По карте «Отшельник» Близнецы смогут на время приостановить бег и проанализировать все, что происходит в их жизни. Карта указывает на возможность исправить ошибки или не допустить их, отказавшись от устаревших целей или действий, ведущих в тупик. Аркан предупреждает Близнецов о том, что спешка в середине недели будет неуместной и может привести к проблемам.
Аркан «Правосудие» указывает на время, когда Близнецы получат по заслугам за принимаемые решения в прошлом. Тем, кто был честен, не стоит опасаться, а тем, кто пытался обманом стяжать благополучие, придется столкнуться с трудностями.
Рак
Ракам Аркан «Солнце» указывает на прекрасное время, когда можно начать дело всей жизни, оставить за спиной неприятности и достичь целей, поставленных ранее. Позитивная карта говорит и о возможности отдохнуть, чтобы набраться сил перед очередным рывком к личной победе.
Аркан «Влюбленные» указывает на некое испытание воли, с которым столкнутся Раки в середине недели. По этой карте важно собраться с силами, чтобы принять верное решение и не пасовать перед надвигающимися трудностями. Нерешительность может сыграть с Раками злую шутку.
«Маг» указывает Львам на то, что они сами вольны распоряжаться своей жизнью, не слушая мнения посторонних людей. Совет карты — самостоятельно разбираться с возникающими трудностями, чтобы потом не винить советчиков в собственных неудачах.
Аркан «Колесница» сулит окончание трудного периода в жизни и победу в затеянном деле. По этому Аркану Львы должны быть готовы к тому, что события в середине недели могут принять неожиданный оборот. При должной сноровке Львам удастся приблизиться к заветной цели.
По карте «Императрица» Львы смогут достичь новых успехов, преобразиться как внешне, так и внутренне. Мудрый Аркан указывает на возможность влиять на людей и вести их за собой, однако Львам при этом стоит руководствоваться разумом, а не потакать своим слабостям.
Дева
В начале недели Девам стоит прислушаться к совету Аркана «Правосудие». По нему важно принимать ответственные решения, что поможет достичь новых успехов. Разумная осторожность избавит от неприятностей как в делах, так и при общении с окружением.
«Суд» указывает на период, когда Девы смогут поставить точку в сложном деле, освободиться от всего, что мешает развитию, и продолжить путь к благополучной жизни. Совет карты — положиться на интуицию и не игнорировать знаки судьбы. Они помогут найти выход из неоднозначной ситуации.
Весы
Начало недели, судя по карте «Повешенный», будет у Весов плодотворным. По этому Аркану важно определиться с дальнейшими целями, расставить точки в спорных вопросах и найти в себе силы попрощаться с прошлым. Лишь оставив за спиной все, что уже отжило, Весы смогут достичь новых успехов.
«Иерофант» — карта новых начинаний, однако для того, чтобы достичь успехов, придется положиться на себя. Мнения со стороны могут оказаться не просто бесполезными, но и вредными, поэтому на этой неделе Весам стоит отказаться от советов и действовать по велению сердца.
Аркан «Сила» говорит о возможности разобраться с проблемами и завершить сложные дела. Весам в конце недели придется отказаться от части планов, предпочесть активную работу отдыху. Сила воли пригодится тем, кто пытается справиться со слабостями и направить силы на решение важных вопросов.
Скорпион
Сложности порой возникают в жизни, и по карте «Отшельник» Скорпионы смогут с ними справиться, на время отстранившись от дел. В уединении проще принимать верные решения, которые в дальнейшем помогут избежать неприятностей.
Карта «Смерть» символизирует возрождение, которое неизбежно. Скорпионам к выходным дням важно подготовиться к тому, что из их жизни что-то исчезнет, освободив место новому. Противиться переменам не получится, ведь без них не будет прогресса.
Стрелец
«Повешенный» указывает Стрельцам на тупиковую ситуацию, выбраться из которой помогут взвешенные и мудрые решения. По этой карте вынужденная приостановка дел — результат поспешных решений в прошлом и неверно выбранный путь.
По карте «Император» Стрельцам стоит проявить настойчивость и даже упорство, однако не забывать о том, что анализировать события нужно трезвым взглядом, не торопясь с принятием решений. Иллюзии не помогут достичь счастья, а значит, важно трезво оценивать свои силы.
По карте «Башня» рушатся планы, что может поставить Стрельцов в тупиковое положение. Тем не менее это позитивный Аркан, по которому появляется возможность избавиться от всего, что мешает развитию, отказаться от устаревших целей и найти новый путь к счастью.
Козерог
«Правосудие» указывает Козерогам на ответственный период жизни, когда важно принимать взвешенные решения и не гнаться за легкой наживой. По этому Аркану честность и ответственность приведут к успехам, а попытки достичь желаемого обманом приведут к большим проблемам в скором времени.
«Умеренность» говорит о важности соблюдать осторожность. В середине недели Козероги рискуют столкнуться с мошенниками, обещания которых могут повлиять на принятие решений. Козерогам важно взвешивать каждое действие, чтобы не остаться обманутыми и избежать нежелательного развития событий.
Аркан «Императрица» сулит приятное окончание недели, когда Козероги смогут наладить личную жизнь, разобраться с домашними обязанностями и помириться с близкими людьми. По этой карте успехи не заставят себя ждать и на деловом поприще, если верно оценивать свои способности, а также исключить лень и желание отложить выполнение дел на неопределенный срок.
Водолей
«Верховная жрица» указывает Водолеям на важность сохранять терпение и не торопиться с принятием ответственных решений. По этому Аркану события в начале недели будут развиваться стремительно, но чтобы включиться в работу в нужный момент времени, необходимо трепение.
«Суд» указывает Водолеям на перемены в деловой жизни. По этой карте решаются вопросы о смене работы или продвижению по карьерной лестнице. Аркан указывает Водолеям на возможность в корне поменять жизнь и даже сменить место жительства в погоне за лучшей долей.
«Солнце» указывает на прекрасный период, когда Водолеи смогут получить заслуженные награды, разрешить спорные вопросы и насладиться отдыхом в полной мере. Позитивная карта говорит о том, что выходные дни будут для Водолеев прекрасным временем, когда можно оставить заботы и дать себе возможность полноценно отдохнуть.
Рыбы
«Император» указывает Рыбам на прочные отношения как в семье, так и в деловой жизни. По этому Аркану можно смело брать ответственность на себя, заниматься сложными делами, налаживать деловые и личные контакты.
По карте «Маг» Рыбы смогут заняться творческими поисками, найти то занятие, которое поможет им раскрыть дремлющие таланты. Совет карты — слушать свое сердце и держаться подальше от людей, говорящих о том, что у Рыб ничего не получится.
Позитивный Аркан «Солнце» говорит о том, что в жизни у Рыб наступает период, когда они смогут получить долгожданную награду, отдохнуть после сложных дел или с новыми силами приняться за выполнение очередного