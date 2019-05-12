Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Старшие Арканы колоды таро «Последствий» не только популярны, но и достоверны. В классическом раскладе на три карты они указывают на возможные события недели, благодаря чему каждый представитель зодиакального круга сможет избежать неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады карт, чтобы понять, какие именно события будут желательны, а что сулит неприятности. Благодаря таким знаниям будет проще планировать дела и выбирать путь к благополучию. Не стоит забывать, что Арканы несут лишь рекомендательный характер, поэтому происходящее на неделе будет зависеть от конкретных действий и решений.

Овен

По карте «Император» Овны смогут разобраться со сложными делами и решить вопросы, тянущиеся из прошлого. Аркан указывает на возможность мудро править своей жизнью, но для этого Овнам придется оставить эмоции и прислушаться к голосу разума. Он поможет выбрать верный путь к благополучию и избежать обидных промахов.

Аркан «Мир» символизирует путь к гармонии, благодаря которому Овны смогут усмирить отрицательные эмоции и направить силы в мирное русло. По этой карте происходит примирение враждующих сторон, а значит, в середине недели получится поставить точку в конфликте или споре.

Карта «Суд» символизирует активный конец недели, когда Овны смогут избавиться от всего, что мешает их развитию, в том числе прекратить отношения с людьми, не дающими жить счастливо. Это могут быть манипуляторы или завистники, а также люди, пытающиеся обманом заставить Овнов «петь под свою дудку».

Телец

Тельцам в начале недели Аркан «Влюбленные» указывает на возможность избавиться от проблем в личной жизни за счет волевых решений. По этой карте часто приходится жертвовать чем-то ради дальнейшего счастья, поэтому Тельцам не стоит торопиться с принятием решений. Важно взвесить плюсы и минусы, чтобы приблизиться к личному успеху.

«Верховная жрица» говорит о мудрости и выдержке, которые помогут Тельцам найти верное направление. Совет Аркана — не торопить события и довериться интуиции. Внутренний голос поможет выбрать ту дверь, что ведет к счастью, и обойти стороной возможные препятствия.

По карте «Умеренность» Тельцам предстоит потренировать силу воли. В конце майской недели выдержка поможет избежать опрометчивых поступков или решений, которые заведут в тупик. Позитивный Аркан рекомендует отказаться от советов со стороны, которые также могут запутать и не принесут удачи.

Близнецы

«Повешенный» указывает на приостановку дел. Совет карты — держать под контролем не только слова, но и мысли, чтобы не допустить промахов в важных делах. В начале недели может появиться желание отдохнуть или переложить ответственность на чужие плечи, что приведет к неприятностями отдалит от желанной цели.