Гороскоп на 12 мая: Стрельцам разрешено немного полениться, а Близнецы готовы к переменам

Овен

Самое время заняться уютом и благоустройством своего жилья. Но прежде чем делать ремонт или перестановку, узнайте мнение всех членов семьи, чтобы потом не пришлось переделывать.

Телец

Желание что-то творить и создавать не покинет вас и в этот день. А вот с людьми вы пока не находите общего языка, и любое сказанное слово способно вас обидеть.

Близнецы

Удачное время для перемен как внутри себя, так и окружающего мира. Начните с внешности или интерьера, а там подтянутся и новые знакомые, и новые договоренности, и новая работа.

Рак

Каким бы заманчивым ни показался вам какой-то предмет обихода или вещь, не поддавайтесь соблазну. Через час вы найдете вариант подешевле, а деньги вам еще пригодятся.

Лев

Вы сможете испытать целый спектр эмоций и ощущений в этот день. Многое зависит от вашего умения держать себя в руках. Но имейте в виду, что провокаторы не дремлют.

Дева

Если хотите интересно провести день, постарайтесь все важные хозяйственные вопросы запланировать на самое утро. Тогда вы много чего успеете сделать.

Весы

Оглянитесь по сторонам: вокруг вас есть люди, которые нуждаются в помощи и элементарном добром слове. Вам это ничего не будет стоить, а окружающих просто спасет.

Скорпион

Если вы хотите сделать семье приятное, спросите у своей родни, что им нужно и в чем они нуждаются. Так вам будет легче сориентироваться в своих добрых делах.

Стрелец

Не укоряйте себя за лень сегодня. Если не справляетесь со всеми делами – попросите помощи у своей половинки. А вам можно и отдохнуть после длинной трудовой недели.

Козерог

Не критикуйте окружающих, и тогда сами не подвергнетесь критике в свой адрес. А если вам что-то не нравится в людях, ищите похожие недостатки, прежде всего, в себе.

Водолей

День располагает к прогулке на природе. Вы и так засиделись в четырех стенах, пора выйти на простор и подышать свежим воздухом. Хандру как рукой снимет.

Рыбы