Сб, 11.05.2019
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Скончался известный режиссер Николай Тарханов
Ему было всего 52 года...

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ФОТО: Facebook

Известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал его друг, певец Аркадий Стародубцев.

— Большое горе... Скончался Николай Тарханов, — говорится в сообщении.

Причиной смерти, по словам певца, стал резкий перепад давления. О дате и месте похорон не сообщается.

Как сообщают местные СМИ, Тарханов являлся режиссёром видеоклипов Стародубцева. Отмечается, что в его копилке также порядка 20 документальных и игровых фильмов, среди них — "Три круга войны", "Уроки жизни", "Поколение" и "Без неба".

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