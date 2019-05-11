Сб, 11.05.2019
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  • Коллега: «Брак Сирет Котка и Мартина Репински казался идеальным...»

Коллега: «Брак Сирет Котка и Мартина Репински казался идеальным...»

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Мартин Репинский не присутствовал в зале во время заседания волостного собрания, а ждал на улице со своей "Audi", которую он сам охарактеризовал в объявлении о продаже как машину, удобную для любви, заместителя председателя волостного собрания Екатерину Васильеву. Репинский называл Васильеву "политически близким человеком", и она, аналогично супруге Репинского Сирет Котка-Репинский, утверждала, что Мартин заслуживал выходного пособия от Йыхвиской волости, поскольку делал свою работу с душой, в том числе и во внерабочее время.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По словам коллеги политиков, который пожелал сохранить свою анонимность (имя редакции известно), брак Сирет Котка-Репински (32) и Мартина Репински (32) казался идеальным. Еще пару недель назад, по словам источника, пара была в Рийгикогу вместе с ребенком и ничто не говорило о разладе, пишет Elu24

Martin Repinski koos abikaasa Siret Kotka-Repinskiga mullu Jõhvi aastalõpuballil.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале года «Северное побережье» писало, что старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский и его супруга, член Рийгикогу Сирет Котка-Репинский называют ложными утверждениями слухи о том, будто они планируют развестись. В пятницу Репинский сделал соответствующее заявление в социальных медиа.

О возможном разводе семьи политиков журнал "Kroonika" написал в своей рубрике "Sahinad" без ссылки на источники. 

ФОТО: Facebook

Сирет Котка-Репинский тогда сказала «Северному побережью», что до нее тоже дошли эти слухи и, насколько ей известно, распространяет их человек, связанный с местной политикой. "Но я не буду называть его имя. У нас все в порядке, и люди могут своими глазами убедиться в том, что по вечерам я всегда приезжаю в Йыхви и ночую в нашем доме", - сказала она.

Слухи, очевидно, были связаны с тем, что политика часто видели в компании его очаровательной коллеги Екатерины Васильевой, с которой его видели и в рабочее, и в свободное время. 

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По словам коллеги Мартина Репинского, расставание пары в любом случае вызывает удивление. «Видя их вместе, кажется, что их брак безоблачнен», - признается он Elu24. «Сирет, конечно, очень прагматичный человек, но все же», - добавляет источник.

Elu24 также удалось дозвониться до Сирет, однако она бросила трубку, как только услышала вопрос. Мартин Репинский также сразу заявил: «Я не буду это комментировать».

Напомним, Сирет Котка и Мартин Репински поженились в 2017 году. Осенью того же года у пары родился сын. 

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