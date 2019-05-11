Коллега: «Брак Сирет Котка и Мартина Репински казался идеальным...»

Martin Repinski koos abikaasa Siret Kotka-Repinskiga mullu Jõhvi aastalõpuballil. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале года «Северное побережье» писало, что старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский и его супруга, член Рийгикогу Сирет Котка-Репинский называют ложными утверждениями слухи о том, будто они планируют развестись. В пятницу Репинский сделал соответствующее заявление в социальных медиа.

О возможном разводе семьи политиков журнал "Kroonika" написал в своей рубрике "Sahinad" без ссылки на источники.

ФОТО: Facebook

Сирет Котка-Репинский тогда сказала «Северному побережью», что до нее тоже дошли эти слухи и, насколько ей известно, распространяет их человек, связанный с местной политикой. "Но я не буду называть его имя. У нас все в порядке, и люди могут своими глазами убедиться в том, что по вечерам я всегда приезжаю в Йыхви и ночую в нашем доме", - сказала она.

Слухи, очевидно, были связаны с тем, что политика часто видели в компании его очаровательной коллеги Екатерины Васильевой, с которой его видели и в рабочее, и в свободное время.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По словам коллеги Мартина Репинского, расставание пары в любом случае вызывает удивление. «Видя их вместе, кажется, что их брак безоблачнен», - признается он Elu24. «Сирет, конечно, очень прагматичный человек, но все же», - добавляет источник.

Elu24 также удалось дозвониться до Сирет, однако она бросила трубку, как только услышала вопрос. Мартин Репинский также сразу заявил: «Я не буду это комментировать».