Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

Фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз. Об этом телезвезда написала на своей странице в "Твиттере".

Ребёнка пары выносила суррогатная мать. Родители уже давно не скрывают его пол — на свет появился мальчик.

— Он — копия Чикаго. Я уверена, что он поменяется, но сейчас он выглядит точно как она, — написала Кардашян.