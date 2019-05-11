Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на годовалую Чикаго.
Фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз. Об этом телезвезда написала на своей странице в "Твиттере".
Ребёнка пары выносила суррогатная мать. Родители уже давно не скрывают его пол — на свет появился мальчик.
— Он — копия Чикаго. Я уверена, что он поменяется, но сейчас он выглядит точно как она, — написала Кардашян.
Добавим, что Кардашьян и Уэст воспитывают 5-летнюю Норт, 3-летнего Сейнта и годовалую Чикаго.