День обещает быть удачным: обстоятельства складываются в пользу Овнов

Появляются новые интересы, хобби. Стоит использовать любую возможность для расширения кругозора, получения новых знаний. Хорошо сложатся поездки, праздники в семейном кругу, дружеские вечеринки. День подходит для занятий спортом, строительства, сельскохозяйственных работ, пишет Дворец.

Овен

День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу Овнов. Есть возможность завязать полезные знакомства, привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, талантам и способностям. Велик интерес к вам представителей противоположного пола, вероятны интересные встречи, романтические увлечения. Влюбленные смогут достичь гармонии и взаимопонимания, преодолеть давние разногласия.

Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха. Звезды советуют быть осторожнее в поездках.

Телец

Тельцы настроены оптимистично и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. Сегодня вам предстоит оказывать помощь близким, решать чужие проблемы. Собственные трудности нужно преодолевать в одиночку – не так уж и высоки преграды, стоящие на пути.

И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно; сократите физические нагрузки, вспомните о пользе здорового питания. Вероятны споры с родственниками и любим человеком; будьте настойчивы, но спокойны – не допускайте превращения конструктивной дискуссии в острый конфликт.

Близнецы

Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. Контакты с малознакомыми людьми следует сократить: вы едва ли получите от них удовольствие или сможете извлечь какую-то пользу. Неплохо сложатся поездки, появится возможность побывать в интересных местах. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно.

Решение серьезных проблем лучше отложить: может возникнуть путаница, добиться желаемого будет нелегко. Не стоит также тратить деньги на исполнение минутных желаний, участвовать в азартных играх.

Рак

Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Можно заниматься домашними делами, украшать жилище – природная аккуратность и развитый вкус будут вам надежными помощниками. Избегайте лишних расходов, не покупайте вещей, в необходимости которых не уверены: вскоре у вас появится возможность использовать деньги с большей пользой.

Появляется шанс решить проблемы в личной жизни, однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство. Сейчас у вас есть возможность изменить сложившуюся ситуацию, постарайтесь не терять время зря.

Лев