Артистка в больнице: новые подробности о здоровье попавшей в ДТП певицы МакSим

Скоро певица МакSим отправится домой. "Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", – цитирует Соколову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате аварии 23 апреля певица Макsим получила серьезные повреждения – все тело артистки было покрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.

Как писали другие СМИ, в результате страшного ДТП певица Макsим кратковременно потеряла память и несколько дней приходила в себя после случившегося. О произошедшем ЧП сообщила в Instagram представительница звезды. Оказалось, что МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".